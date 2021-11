Nordzyperns Präsident Tatar gratuliert Aserbaidschan zum Karabach-Sieg

Teilen

Lefkoşa/Istanbul – Der militärische Sieg Aserbaidschans über Armenien im zweiten Berg-Karabach-Krieg ist nach Ansicht des Präsidenten der Türkischen Republik Nordzypern (TRNZ), Ersin Tatar, auch ein Triumph Nordzyperns, der Türkei und der gesamten turksprachigen Welt.

Tatar hielt sich zu einer Stippvisite in Istanbul auf, wo er auf Einladung der „Föderation Aserbaidschanischer Vereine“ in der Türkei eine Rede zu einer Veranstaltung mit dem Titel „Karabach ist Aserbaidschan“ hielt und mit Ministern und Abgeordneten aus Aserbaidschan zusammenkam. In seiner Ansprache gratulierte Ersin Tatar dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyew zum Sieg über Armenien im November letzten Jahres. Tatar bekräftigte: „Unter seiner Führung hat Aserbaidschan einen großen Sieg errungen. Ich gratuliere Aserbaidschan zum 1. Jahrestag des Karabach-Sieges.“

Das Leid der unterdrückten Völker sollte niemals vergessen werden und verwies auf das jahrelange Joch und die Unterdrückung der Zyperntürken. Es sei den Zyperntürken gelungen, im östlichen Mittelmeer als türkischer Staat zu existieren. Tatar betonte: „Wir sollten alle zusammenstehen. Unsere Herausforderung sollte auch ihre Herausforderung sein. Wenn wir uns die turksprachige Welt vergegenwärtigen, haben wir alle Sehnsüchte und ein gemeinsames Schicksal. Es ist an der Zeit zusammenzustehen und stark zu sein.“

Solidarität mit Nordzypern

Tatar forderte in seiner Rede zu Solidarität mit Nordzypern auf, denn die zyperntürkischen Brüder und Schwestern seien ein Teil der turksprachigen Welt. Das zyperntürkische Volk habe bis zum Schluss gegen die Zyperngriechen/Griechen gekämpft. Präsident Tatar wies auf die zyperntürkischen Gefallenen hin, die sich für ihr Land geopfert hätten und man habe dafür einen Preis bezahlt, aber dennoch Widerstand geleistet. Tatar unterstrich, man sei ein Volk und gleichzeitig drei Staaten, wie es der Generalkonsul aus Pakistan bereits erklärt habe. In der Hoffnung, dass Aserbaidschan, die Türkei, die TRNZ sowie der Bruderstaat Pakistan gemeinsam noch stärker würden.

Wirtschaftliche Beziehungen stärken

Präsident Tatar verwies auf die bestehende wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Staaten, die es auszubauen gelte. Die wirtschaftlichen Beziehungen mit Aserbaidschan, Pakistan und den turksprachigen Staaten sollten gestärkt werden. Während seines eintägigen Besuchs in der Millionenmetropole am Bosporus kam Tatar auch mit zyperntürkischen Vertretern zivilgesellschaftlicher Organisationen zusammen.

Kemal Bölge/Istanbul

