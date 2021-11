Danke Stefan Kuntz!

Teilen

Podgorica – In der WM-Qualifikation der Gruppe G setzte sich die türkische Fußball-Nationalmannschaft mit 2-1 in Podgorica gegen Montenegro durch.

Die Nationalmannschaft von Montenegro ging zunächst in der 3. Spielminute durch Fatoş Bećiraj in Führung. Die Mannen um Trainer Stefan Kuntz egalisierten den Treffer in der 22. Minute durch Kerem Aktürkoğlu.

Die türkische Nationalmannschaft dominierte über weite Strecken das Spiel und erspielte sich viele Torchancen. Der verdiente Siegtreffer fiel in der 60. Minute durch den eingewechselten Orkun Kökçü von Feyenoord Rotterdam.

Die Niederlande gewannen ihr Heimspiel gegen Norwegen mit 1-0 und konnten ihr Punktekonto auf 23 erhöhen und fahren direkt zur WM nach Katar.

Mit dem Sieg über Montenegro beendet die Mannschaft von Stefan Kuntz die Gruppe G als zweiter und muss in die Play-Offs. Unter dem neuen Trainer Stefan Kuntz hat die türkische Nationalmannschaft keines der letzten vier Spiele verloren.

Warte auf uns WM Bekle bizi dünya kupası #bizimçocuklar — Stefan Kuntz (@StefanKuntzs) November 16, 2021

Nach Spielende postete Orkun Kökçü auf Twitter: „Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich für die Türkei mein erstes Tor erzielen konnte“. Mittelfelder Kökçü ist ein niederländisch-türkischer Fußballspieler, der seit Beginn seiner Profikarriere bei Feyenoord Rotterdam unter Vertrag steht.

Türkiye için ilk golümü attığım ve çok mutluyum 🇹🇷❤️ Proud to score my first goal for Turkey 💯 pic.twitter.com/B3gNMqKDae — Orkun Kökcü (@Orkun_Kokcu) November 16, 2021

Kemal Bölge/Podgorica