BILD-Zeitung: Putin und Erdogan stecken hinter Flüchtlingsansturm aus Belarus

Berlin – Seit Wochen kommen tausende Flüchtlinge über Belarus nach Deutschland. Wie die BILD-Zeitung über Sicherheitskreise erfahren haben soll, nutzten Schleuser einen Flugplan, der von dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin unterstützt werde.

Beide Präsidenten leisten demnach logistischen Beistand um „möglichst viele Migranten möglichst schnell nach Minsk zu fliegen, um von dort aus – teils mit vorgehaltener Waffe – über die EU-Grenzen gezwungen zu werden“, so die haarsträubende Behauptung der BILD weiter.

Belarus-Präsident Alexander Lukaschenko lasse gezielt Migranten in sein Land einfliegen, um sie anschließend nach Polen und Litauen zu schleusen. Dies hätten „mehrere hochrangige Berliner Sicherheitsbeamte übereinstimmend“ gegenüber der BILD bestätigt. „Aeroflot und Turkish Airlines spielen bei der Schleusung die Hauptrollen“, zitiert die Zeitung den Chef der Bundespolizeigewerkschaft Heiko Teggatz.

Die EU werde sich – anders als bei Lukaschenkos Fluglinie Belavia – „sehr schwertun, Sanktionen gegen die beteiligten Fluggesellschaften zu verhängen“, da diese für den Flugverkehr in der Europäischen Union eine so wichtige Rolle spielen, so die BILD weiter.

