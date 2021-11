Aserbaidschan feiert den Tag des Sieges

Teilen

Ein Gastbeitrag von Gurban Mammadow

Als Reaktion auf die nächste armenische Militäraggression am 27. September 2020 führte die Republik Aserbaidschan auf ihrem Territorium erfolgreiche Anti-Terror-Operationen durch, um ihre territoriale Integrität auf der Grundlage des Völkerrechts, einschließlich vier Resolutionen des UN-Sicherheitsrats (822, 853, 874, 884), zu gewährleisten.

Diese Anti-Terror-Operationen wurden professionell genug durchgeführt, um als Beispiel für den Rest der Welt zu gelten. Am 3. Oktober befreite die aserbaidschanische Armee im Rahmen von 44-tägigen Kampfhandlungen die Siedlung Sugovushan, am 4. Oktober die Siedlung Jabrail, am 9. Oktober die Siedlung Hadrut, am 17. Oktober die Siedlung Fuzuli, am 20. Oktober die Siedlung Zangilan und am 25. Oktober die Siedlung Gubadli.

Am 8. November gelang es, die Stadt Schuscha zu befreien und mehr als 300 Siedlungen sowie wichtige strategische Anhöhen in Richtung Aghdar, Murovdag und Zangilan zu räumen. Die siegreiche und modern ausgerüstete aserbaidschanische Armee rückte Schritt für Schritt vor und zerstörte die von den armenischen Separatisten im Laufe der Jahre errichteten technischen Anlagen und Festungssysteme. Während des Großen Vaterländischen Krieges wurden 2.908 Soldaten der aserbaidschanischen Streitkräfte getötet und sechs wurden vermisst.

Die armenischen Separatisten haben erneut Kriegsverbrechen begangen, indem sie zu Provokationen griffen und Zivilisten angriffen. Ganja, die zweitgrößte Stadt Aserbaidschans, die Städte Mingachevir (Wasserkraftwerk) und Yevlakh (Ölpipeline Baku-Tbilisi-Ceyhan), wo sich strategische Einrichtungen befinden, sowie Beylagan, Barda, Terter, Geranboy, Agjabadi, Absheron, Khizi und andere Bezirke wurden von ballistischen Raketen und anderen schweren Artillerieanlagen beschossen. Infolge der armenischen Militärangriffe wurden 93 Zivilisten getötet, darunter 12 Kinder und 27 Frauen, 454 Zivilisten wurden verwundet und insgesamt 12.292 Wohn- und Nichtwohngebäude, 288 Fahrzeuge und 1.018 Bauernhöfe beschädigt.

Trotz alledem spielten die militärischen Siege Aserbaidschans, insbesondere die Säuberung von Schuscha, dem „Augapfel“ Karabachs, von Terroristen, eine entscheidende Rolle für den Ausgang des Krieges. Armenien gab sich geschlagen und musste mit der Unterzeichnung einer Kapitulationsurkunde am 10. November 2020 die Bezirke Kalbajar, Agdam und Latschin kampflos an Aserbaidschan zurückgeben. In einer trilateralen Erklärung, die der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew, der russische Präsident Wladimir Putin und der armenische Ministerpräsident Nikol Paschinjan am 10. November unterzeichneten, wurden ein vollständiger Waffenstillstand und alle militärischen Operationen in der Konfliktzone Bergkarabach erklärt.

Ein friedenserhaltendes Kontingent bestehend aus 1.960 Soldaten, 90 gepanzerten Mannschaftstransportern, 380 Fahrzeugen und Spezialausrüstung der Russischen Föderation ist in Berg-Karabach entlang der Kontaktlinie und des Lachin-Korridors stationiert. Der Erklärung zufolge beträgt die Aufenthaltsdauer des Friedenskontingents der Russischen Föderation fünf Jahre und wird sechs Monate vor Ablauf der Frist automatisch um weitere fünf Jahre verlängert, es sei denn, Aserbaidschan oder Armenien beabsichtigen, diese Bestimmung zu beenden.

Eine gemeinsame russisch-türkische Beobachtungsstelle wurde eingerichtet, um die Einhaltung der Bestimmungen durch die Konfliktparteien besser zu überwachen. Der Korridor von Latschin (5 km breit), der die Verbindung zwischen Bergkarabach und Armenien herstellt, aber die Stadt Schuscha nicht berührt, wird unter die Kontrolle eines russischen Friedenskontingents gestellt. In der Erklärung heißt es, dass alle Wirtschafts- und Verkehrsverbindungen in der Region wiederhergestellt werden müssen. Die Republik Armenien gewährleistet die Sicherheit der Verkehrsverbindungen zwischen den westlichen Regionen der Republik Aserbaidschan und der Autonomen Republik Nachitschewan, um den ungehinderten Verkehr von Bürgern, Fahrzeugen und Gütern in beide Richtungen zu organisieren.

Im Rahmen des Abkommens zwischen den Parteien ist der Bau neuer Verkehrsverbindungen zwischen der Autonomen Republik Nachitschewan und den westlichen Regionen Aserbaidschans vorgesehen. Präsident Ilham Aliyev unterzeichnete einen Erlass zur Einführung des Tages des Sieges in der Republik Aserbaidschan am 3. Dezember 2020. Dem Erlass zufolge wird der Tag der Befreiung von Schuscha von der Besatzung – der 8. November – in der Republik Aserbaidschan als Tag des Sieges gefeiert. Dieser große Sieg Aserbaidschans über den Terrorismus wird den Frieden in der Region und den wirtschaftlichen Aufschwung des Südkaukasus sichern.

Der zweite Karabach-Krieg sollte eine Lehre für alle Länder der Welt sein, die Separatismus und Terrorismus unterstützen, und es sollte verstanden werden, dass der Grundsatz der Unverletzlichkeit der Grenzen der höchste Wert des Völkerrechts ist.

Gastbeiträge geben die Meinung der Autoren wieder und stellen nicht zwingenderweise den Standpunkt von nex24 dar.

