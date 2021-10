Welche Auswirkungen hat das neue deutsche Glücksspielgesetz?

Teilen

Glücksspiel war in Deutschland immer ein heikles Thema, sowohl politisch als auch moralisch. Das gilt insbesondere für das Online-Glücksspiel. Bislang haben die zuständigen Bundesländer es für private Anbieter faktisch verboten und damit einen für internationale Anbieter attraktiven Markt verschlossen. Steht der deutsche Glücksspielmarkt vor einer ungewissen Zukunft?

In den letzten Jahren haben enorme Verzögerungen und Veränderungen den deutschen Wettmarkt in Frage gestellt. Im Jahr 2012 verabschiedeten 16 Bundesländer einen Glücksspielstaatsvertrag, der die Einführung von Sportwetten in der Online-Casino-Welt vorsah. Das Jahr 2021 war geprägt von der Vorfreude auf den neuen Glücksspielstaatsvertrag und die damit verbundenen Lizenzierungsmöglichkeiten. Zum 1. Juli 2021 ist der lang erwartete Glücksspielstaatsvertrag bundesweit in Kraft getreten.

Es beinhaltet neue Erlaubnismöglichkeiten für Sportwetten, virtuelle Spielautomaten und Online-Poker für private Anbieter. Außerdem sind im Vertrag neue Regeln für die Werbung enthalten. Lizenzen, die nach dieser neuen Verordnung erteilt werden, sind in ganz Deutschland gültig. Dieser neue Glücksspielstaatsvertrag zielt in erster Linie darauf ab, einen regulierten Markt zu lizenzieren und zu zertifizieren, anstatt einen großen Schwarzmarkt zu haben. Das gilt auch für Poker Deutschland und Online-Slots.

Dank des neuen Glücksspielstaatsvertrags wurde das Verbot von Online-Casinos im Juli 2021 aufgehoben. Trotz des neu vorgeschlagenen Wettmodells soll das staatliche Lotteriemonopol bestehen bleiben. Aber die Vorschriften sind komplex. Eine besondere Herausforderung für die Branche besteht darin, ihre Technologie schon vor der Beantragung einer Genehmigung so zu gestalten, dass sie den gesetzlichen Vorschriften entspricht. Außerdem muss sie eng mit den Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten. Anbieter, die hier von Anfang an Technologie und Recht miteinander verzahnen, haben trotz aller Restriktionen große Chancen, einen begehrten Markt – auch aus dem Ausland – zu erobern.

Hat der Vertrag den Unsicherheiten im Online-Glücksspiel ein Ende gesetzt?

Wer glaubte, der Staatsvertrag würde den Zweifeln und Unsicherheiten auf dem deutschen Glücksspielmarkt ein Ende bereiten, hat sich getäuscht. Anfang April stoppte das Verwaltungsgericht Darmstadt die Vergabe von Lizenzen an lokale Betreiber. Einige Wochen später wurde das Urteil von einem renommierten Sportwettenanbieter angefochten.

Nach Angaben des Hessischen Rechnungshofs hatten sich über 30 lokale Betreiber um die Glücksspiellizenz beworben. Weitere 20 Casinobetreiber hatten die ernsthafte Absicht, sich zu bewerben. Mehr als 99% der Online-Sportwetten in Deutschland wären auf den legalen Glücksspielmarkt verlagert worden, wenn die Anträge genehmigt würden. Seitdem sind mehrere Wettanbieter bestürzt und bezeichnen das Urteil als schweren Schlag für die deutsche Glücksspielindustrie.

Der DSWV, ein Verband, der sich für eine wettbewerbsfähige und moderne Regulierung von Sportwetten in Deutschland einsetzt, hat die Wettbestimmungen und die Politik des Landes als nicht wettbewerbsfähig bezeichnet. Der Verband behauptet, dass Spitzenmeisterschaften wie die Bundesliga auf Werbeeinnahmen und Sponsorenverträge verzichten. Dies liegt daran, dass das Land eine nicht wettbewerbsfähige Sportwettenpolitik und -verordnung hat. Zudem hinken die deutschen Sportligen im Vergleich zu anderen europäischen Sportligen wie der englischen Premier League hinterher.

Die üblichen Konflikte zwischen den von den Konservativen und den von den Sozialdemokraten regierten Staaten sind inzwischen beigelegt worden. Das bedeutet, dass es eine Einigung gibt, den Staatsvertrag 2021 zeitnah in Kraft zu setzen. Die Einstellung des Verfahrens zur Vergabe von Lizenzen an lokale Betreiber ist nicht nur frustrierend, sondern auch entmutigend. Mehrere Wettanbieter hatten Mühe und Zeit in die Vorbereitung der Lizenzanträge investiert, nur um dann festzustellen, dass das Verfahren zum Stillstand gekommen ist. In Anbetracht der großen Bevölkerungszahl in Deutschland haben Sportwetten einen bedeutenden wirtschaftlichen Stellenwert.

Wie also kann die deutsche Sportwettenbranche florieren?

Der DSWV hält es für unerlässlich, den Sportwettenmarkt zu regulieren. Ob die Branche florieren wird, hängt ganz davon ab, ob sich die Behörde dazu verpflichtet, lokale Anbieter ohne Lizenz davon abzuhalten, ihre Wettprodukte deutschen Verbrauchern anzubieten. Daher müssen die Bundesländer mehrere Änderungen an der bestehenden Glücksspielpolitik vornehmen. Infolgedessen werden die deutschen Wettbegeisterten zu lizenzierten und kontrollierten Anbietern gelenkt werden.

Im Laufe der Jahre war der Schwarzmarkt für mehrere Glücksspielländer ein Grund zur Sorge. In jüngster Zeit haben renommierte Behörden wie die KSA (die niederländische Glücksspielbehörde) und die SGA (die schwedische Glücksspielbehörde) strenge Regulierungsvorschläge zur Regelung von Online-Sportwetten vorgelegt. Die deutschen Regulierungsbehörden haben ebenfalls strenge Vorschriften und Maßnahmen erlassen.

Zu diesen Beschränkungen gehört eine Mindesteinsatzgrenze von 1€ für alle virtuellen Automaten. Weitere Maßnahmen sind ein Verbot von Live-Streaming auf Sportwetten-Websites, begrenzte In-Play-Märkte, bis zu fünfminütige Verzögerungen beim Wechsel zu einer anderen Wett-Website und kommerzielle Werbung für Online-Poker, virtuelle Spielautomaten und Casinospiele.

Die vorgeschlagenen Beschränkungen haben kritische Reaktionen hervorgerufen. Lokale Anbieter haben behauptet, dass die Maßnahmen sich nicht auf den Schutz der Wettenden konzentrieren und daher als weniger wettbewerbsfähig und weniger attraktiv angesehen werden. Darüber hinaus bezeichneten die lokalen Anbieter die Maßnahmen als unbefriedigend und als weniger wettbewerbsorientiert für die Wettenden.

Man geht stark davon aus, dass die von den Staaten auferlegten Maßnahmen weniger attraktiv sein werden als der nicht lizenzierte Markt. Infolgedessen kann diese Maßnahme Spieler dazu ermutigen, auf Schwarzmarkt-Websites zu wetten. Es wurde jedoch bekannt, dass die Vorschriften geändert werden sollen, um lokale Betreiber und Spieler in Echtzeit zu begünstigen. Die Regulierungsbehörden werden sich mit Politikern zusammensetzen, um sinnvolle und notwendige Änderungen vorzuschlagen.

Es ist wichtig, dass Sportwetten in einem regulierten Glücksspielmarkt stattfinden. In Deutschland sind Sportwetten dank der Medien und der vorgestellten Werbekanäle immer beliebter geworden. Im Laufe des Jahrzehnts ist der deutsche Wettmarkt enorm gewachsen. Es wird erwartet, dass sich dieser Trend fortsetzt, sobald die Sportwettkämpfe wieder aufgenommen werden.

Das Fazit ist, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen die Kanalisierung nicht fördern. Die lokalen Betreiber behaupten, dass die von den Regulierungsbehörden vorgeschlagenen Maßnahmen das Spiel auf dem Schwarzmarkt fördern. Wettbegeisterte und Betreiber haben sich nach einer Regulierung des Glücksspiels in Deutschland gesehnt. Bald werden Sportwetten-Websites legal sein. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die bestehenden Unsicherheiten beseitigt werden. Alles in allem hoffen die hiesigen Glücksspielanbieter auf eine sicherere Zukunft.

