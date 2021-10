Türkisches E-Auto TOGG soll bereits 2022 in Serienproduktion gehen

Teilen

Bursa – Mit der Serienproduktion des türkischen Elektroautos TOGG wird nach Angaben des Vorstandsvorsitzenden Mehmet Gürcan Karakaş gegen Ende 2022 begonnen. Bei einem Festakt zum neuen akademischen Jahr der Uludağ-Universität in Bursa erklärte Karakaş, dass die ersten E-Autos im vierten Quartal 2022 vom Band rollen sollen.

Der Vorstandsvorsitzende und ehemalige Bosch-Manager sagte: „In unserer Anlage gibt es nicht nur eine Produktion, das möchte ich unterstreichen. Wir hatten während der Bauphase gesagt, ein Automobil benötigt mehr als nur eine Produktionsstätte. Wir sehen das Design Center als ein Zentrum, in dem unsere Prototypen getestet werden können.

Wir betrachten es als einen Ort, an dem wir alle unsere Kompetenzen unter einem Dach bündeln. Man sieht, dass das Dach und die Seitenwände der Lackiererei sich langsam schließen. In den kommenden Tagen wird die technische Ausstattung der Anlage fertiggestellt. Unser Plan hier ist wie folgt: Bis Ende des Jahres wird der Bereich für Fertigungsteile abgeschlossen sein. Nach Abschluss der Ausrüstung bis Mitte nächsten Jahres bleibt nur noch unser Fahrzeug anhand von Stationen und Linien für die Produktion vorzubereiten. Auch hier läuft alles nach Plan. Wir werden gegen Ende nächsten Jahres mit der Massenproduktion beginnen.“

Zum jetzigen Zeitpunkt gebe es in seinem Unternehmen keinen Bedarf an Uniabsolventen, aber das werde sich in puncto Akademikern und Praktikanten im Laufe der Zeit und ändern, so Karakaş

Türkisches E-Auto

Am 27. Dezember 2019 stellte die Türkei ihren ersten einheimischen Automobilprototypen vor, der innerhalb von 18 Monaten von der türkischen Automobil-Joint-Venture-Gruppe (TOGG), einem Konglomerat von Industriegiganten wie der Anadolu-Gruppe, BMC, Kök-Gruppe, Turkcell und Zorlu Holding sowie einer Dachorganisation, der Union der Kammern und Warenbörsen der Türkei, entworfen und hergestellt wurde.

TOGG-Fabrik

Im Juli 2020 legte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den Grundstein für das erste einheimische Autowerk des Landes.

„Wir planen, den [Bau des] Werks in 18 Monaten abzuschließen und unser [erstes] Fahrzeug im letzten Quartal 2022 vom Band laufen zu lassen“, sagte Erdogan bei der Grundsteinlegung in der nordwestlichen Provinz Bursa.

Insgesamt sollen drei verschiedene Modelle entstehen, die fünf unterschiedliche Plattformen umfassen: Sedan (Limousine), Hatchback (Kombilimousine), Station Wagon (Kombi), Sports (Roadster) und Crossover (SUV). Am Freitag wurde neben der SUV-Variante auch eine Limousine vorgestellt. Der elektrische Antriebsstrang soll rund 400 PS leisten und je nach Version Heck- oder Allradantrieb ermöglichen, berichtet Focus.

Kemal Bölge/Bursa

Zum Thema

– Auto-News –

Türkisches E-Auto TOGG kommt nach Deutschland

Die türkische E-Automarke TOGG, hierzulande auch als „Erdogan-Auto“ bezeichnet, kommt nach Deutschland.