Top 8 Tipps, wie man intelligenter und nicht länger lernt

Ganz gleich, ob Sie einen Bachelor-Abschluss anstreben, ein MBA-Studium absolvieren oder einfach nur Ihr Wissen erweitern möchten, diese Tipps werden Ihnen helfen, Ihre Studienzeit optimal zu nutzen. Wir haben festgestellt, dass es nicht darum geht, härter zu arbeiten, sondern intelligenter zu lernen. Die besten Tipps dazu finden Sie weiter unten.

Lernen in kurzen Zeitabschnitten

Kurze Sitzungen helfen den Synapsen Ihres Gehirns, Informationen besser zu verarbeiten als lange Sitzungen mit vielen Informationen. Versuchen Sie, sich vor oder nach der Arbeit 30 Minuten Zeit für das Lernen zu nehmen. Beginnen Sie mit der Planung und Lektüre zu Beginn des Studienzeitraums und erstellen Sie einen Studienplan.

Verbinde die Punkte

Lernen Sie, beim Konsumieren von Informationen Zusammenhänge herzustellen, und es wird sich auszahlen. Denken Sie beim Lernen darüber nach, wie die Informationen, die Sie lesen, sehen oder hören, miteinander in Beziehung stehen. Dies wird als kontextbezogenes Lernen bezeichnet. Versuchen Sie, zusammengehörige Informationen auf einer Karteikarte zusammenzufassen oder mehrere PDF-Dateien zusammenfügen.

Begeben Sie sich in das Untersuchungsgebiet

Richten Sie den perfekten Arbeitsbereich ein, sammeln Sie alle Bücher und Gegenstände, die Sie benötigen. Diese Vorbereitungszeit wird auch Ihr Gehirn auf das Lernen vorbereiten. Begrenzen Sie auch die Anzahl der Ablenkungen – wenn Sie Musik hören müssen, wählen Sie melodische Musik ohne Text, und natürlich lassen Sie Ihr Telefon in Ruhe und bleiben Sie den sozialen Medien fern.

Viel Schlaf und Bewegung

Man lernt besser, wenn man wach, satt und ausgeruht ist, oder noch besser, wenn man Sport getrieben hat. Es ist auch eine gute Idee, Wasser zu trinken und zwischen den 30 Minuten Sport aufzustehen und sich zu bewegen. Es ist wichtig, dass Sie sich mit nahrhaften Lebensmitteln versorgen, um Ihr Gehirn auf Trab zu halten:

Fisch

Nüsse

Beeren

Joghurt

Ziele setzen

Erstellen Sie eine Liste von Lernzielen und markieren Sie sie, wenn Sie sie erreicht haben. Das motiviert Sie nicht nur und gibt Ihnen Erfolgserlebnisse. Aber es wird Ihnen auch helfen, die Kontrolle zu behalten und den mit dem Studium verbundenen Stress zu reduzieren.

Ziel ist es zu lernen

Tests haben gezeigt, dass Menschen, die einen Stoff lernen, um ihn anderen zu vermitteln, logischer lernen als diejenigen, die nur für sich selbst lernen. Eine US-amerikanische Studie ergab, dass Schüler, die am Peer-to-Peer-Lernen teilnahmen, bei einem Lesetest deutlich besser abschnitten als diejenigen, die dies nicht taten. Dies beweist die Wirksamkeit des Peer-to-Peer-Lernens bei der Beeinflussung der akademischen Leistung.

Vorlesen und Abrufen

Lesen Sie Ihre Karteikarten und Notizen laut vor – allein, mit einem Freund oder einem Familienmitglied. Eine praktische Technik ist es, die Augen zu schließen und sich zu merken, was sie sagen. Dies wird dazu beitragen, die wichtigsten Punkte und Argumente zu festigen.

Nehmen Sie die Augen vom Bildschirm

Es ist schwieriger, sich an das Gelesene zu erinnern, wenn man am Bildschirm liest und nicht in einem Buch oder auf einem Blatt Papier. Um Ihr Studium abwechslungsreich zu gestalten, drucken Sie Vorlesungsmitschriften oder Artikel aus dem Internet aus. Und gönnen Sie Ihren Augen eine Pause!