Polen: Inflation steigt auf höchsten Stand seit 20 Jahren

Warschau – Nach Deutschland hat am Freitag auch Polen einen Rekordanstieg der Inflationsrate bekanntgegeben.

Die Inflation in Polen ist erneut gestiegen und liegt nun bei 6,8 Prozent im Jahresvergleich. Dies ist der vierte monatliche Anstieg in Folge seit Beginn des Sommers, so die vorläufigen Zahlen der staatlichen Agentur Statistics Poland (GUS).

Die Inflationsrate des Landes ist die höchste seit zwei Jahrzehnten und eine der höchsten in der Europäischen Union. Als Reaktion darauf hat die polnische Zentralbank Anfang des Monats die Zinssätze zum ersten Mal seit neun Jahren unerwartet von 0,1 Prozent auf 0,5 Prozent angehoben, und weitere Erhöhungen könnten bevorstehen.

Mit 6,8 Prozent erreichtt die Inflationsrate des Landes den höchsten Stand seit 2001 ist und übertrifft erneut die Prognosen, die von 6,4 Prozent ausgegangen waren. Eine endgültige Berechnung wird in zwei Wochen erwartet, weicht aber in der Regel nicht wesentlich von der ersten Schätzung ab.

Die polnische Inflation gehörte in den letzten zwei Jahren stets zu den höchsten in der EU. Nach den jüngsten EU-weiten Daten von Eurostat für September lag Polen im Jahresvergleich an dritter Stelle, im August an erster und im Juli und Juni an zweiter Stelle.

Laut dem Wirtschaftsportal THINK, könnte der Verbraucherpreisindex in Polen noch vor Jahresende sogar sieben Prozent übersteigen. Eine neue Welle von „Problemen in der Lieferkette und steigende Preise im Ausland“ erhöhten das Risiko für Inflationsraten über den Prognosen. Nachfrage- und Lohndruck dürften im Jahr 2022 demnach wichtige Inflationsfaktoren sein.

Deutschland erlebt höchste Inflation seit 28 Jahren

Auch Deutschland erlebt momentan einen Rekordanstieg der Inflationsraten. Im Oktober sind die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahr um satte 4,5 Prozent gestiegen. Das ist der höchste Anstieg seit 28 Jahren.

Wie die Bild-Zeitung unter Berufung auf eine Mitteilung des Statistischen Bundesamts vom Donnerstag berichtetete, habe es so einen Anstieg zuletzt im Oktober 1993 gegeben. Im September hatte die Inflation mit 4,1 Prozent bereits die Vier-Prozent-Marke überschritten.

Der größte Preistreiber: Energie



Im aktuellen Monat war der größte Preistreiber erneut Energie: Sie kostete im Oktober 18,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Nahrungsmittel verteuerten sich um 4,4 Prozent, Dienstleistungen um 2,4 Prozent, darunter Wohnungsmieten um 1,4 Prozent, berichtet die tagesschau.