Pionier der türkischen Drohnentechnologie Özdemir Bayraktar verstorben

Istanbul – Einer der Architekten und Pioniere der türkischen Drohnentechnologie und Vorstandsvorsitzende von Baykar Technologies, Özdemir Bayraktar, ist gestern im Alter von 72 Jahren gestorben. Wegen einer Krebsbehandlung befand er sich seit einiger Zeit im Krankenhaus. Zum Tod seines Vaters veröffentlichte Selçuk Bayraktar, Technologiechef des Drohnenbauers Baykar, eine Mitteilung im Kurznachrichtendienst Twitter.

Selçuk Bayraktar schrieb:

„Mein Vater, mein Lieber, mein Freund, mein Wegweiser und mein Kamerad, ging der Barmherzigkeit Gottes entgegen. Er hat sein Blut, sein Leben, seine Gesundheit und sein Vermögen der Auseinandersetzung für die volle Unabhängigkeit unserer Nation gewidmet…“

Ein Maschinebauingenieur mit Pilotenschein

Als Sohn des Fischers Lütfi Reis erblickte Özdemir Bayraktar 1949 im Dorf Garipçe in Sarıyer das Licht der Welt. Sein Vater entstammte ursprünglich aus Trabzon Sürmeneli, bevor es ihn nach Istanbul zog. Özdemir Bayraktar schloss sein Abitur am berühmten Kabataş-Gymnasium in Istanbul ab und es folgte ein Studium an der Fakultät für Maschinenbau an der TU-Istanbul.

Er arbeitete an der TU zwei Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter für Motoren und schloss seinen Master über Verbrennungsmotoren ab. Später war er als technischer Leiter bei der Gründung von Unternehmen wie Burdur Traktör, Istanbul Segman, Uzel usw. beteiligt.

Özdemir Bayraktar gehörte 1984 zu den Gründern von Baykar Makina, einem Zulieferer der türkischen Automobilindustrie und unterstützte deren Lokalisierungsbemühungen. Er leitete die Konstruktion und Herstellung vieler Originalmaschinen für die Präzisionsbearbeitungsindustrie sowie die Konstruktionsprozesse von Teilebearbeitungsapparaten bei Baykar. Özdemir Bayraktar war es auch, als er eine entscheidende Rolle bei Baykars Durchbruch in der Entwicklung einheimischer unbemannter Luftfahrzeugtechnologien spielte. Er war bei der Umsetzung dieser Projekte von der Entwurfs- bis zur Prototypenphase sowie der Herstellungsphase bis zur Investitionsplanung dabei.

Türkische Luftwaffe erprobt zwischen 2005-2009 unbemanntes Fluggerät

Bayraktar war das Erste für die türkische Luftwaffe entwickelte unbemannte Fluggerät und er leitete auch die Studien zwischen 2005-2009, die mit Soldaten in der südostanatolischen Region durchgeführt wurden. Der Pionier war auch verantwortlich für das Design und die Zeichnung aller von Baykar entwickelten einheimischen Produkte wie Bayraktar TB2 oder Bayraktar Akıncı TIHA.

Wegen seiner Verdienste zur Befreiung Berg-Karabachs erhielt er 2021 vom Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, den Verdienstorden von Berg-Karabach. Özdemir Bayraktar galt als besessener Flieger, der einen privaten Pilotenschein besaß und selbst flog. Bis zuletzt arbeitete der Workaholic sehr akribisch nach dem Verständnis „Qualität steckt im Detail.“

Kemal Bölge/Istanbul

