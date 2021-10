Türkei

Microsoft-Gründer Bill Gates besucht mit seiner Yacht Bodrum

Microsoft-Gründer Bill Gates kann offenbar nicht genug von den unberührten Küsten der Türkei bekommen. Am Sonntag tauchte der Microsoft-Gründer und einer der reichsten Männer der Welt bei seinem zweiten Besuch in der Türkei innerhalb von vier Monaten mit seiner 107- Meter-Yacht "Lara" in Bodrum auf.