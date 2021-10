In einem kuriosen Urteil hat ein türkisches Gericht einer Frau das Sorgerecht für zwei Katzen zugesprochen. Zuvor habe das Gericht in istanbul sogar ein Gutachten über das psychische Wohlbefinden der Katzen angeordnet.

Istanbul – In einem kuriosen Urteil hat ein türkisches Gericht einer Frau das Sorgerecht für zwei Katzen zugesprochen. Zuvor habe das Gericht in istanbul sogar ein Gutachten über das psychische Wohlbefinden der Katzen angeordnet.

Die Frau war von ihrem Ex-Freund wegen ihrer Katzen Piraye und Cingöz verklagt worden, die das Paar 2013 und 2015 adoptiert hatte, als sie noch zusammenlebten. Als ihre Beziehung 2016 endete, reichte ihr Ex-Freund eine Klage ein, in der er das Sorgerecht für die beiden Katzen forderte und behauptete, er habe sie nur bei ihr gelassen, bis er einen neuen Wohnsitz gefunden und sich dort eingelebt habe, berichtet die Nachrichtenagentur Anadolu (AA) am Freitag. Als er in ein neues Haus zog, habe seine Ex-Freundin sich jedoch plötzlich geweigert, ihm die Katzen zu geben.

Die Frau, die beim Istanbuler Gericht die Einstellung des Verfahrens beantragte, argumentierte, dass es keine solche Vereinbarung über ihre vorübergehende Vormundschaft gegeben habe und dass Piraye und der teilweise blinde Cingoz in ihrem gesamten Leben nur fünf Wochen von ihr getrennt gewesen seien. Wie AA weiter berichtet, sagte sie aus, dass die beiden Piraye gemeinsam adoptiert hatten und dass sie die Behandlungskosten für Cingoz übernommen hatte, der zum Zeitpunkt der Adoption dem Tod nahe war.

Während der Verhandlung verlangte das Gericht ein Gutachten über die derzeitigen Lebensbedingungen der Katzen, darüber, ob sie getrennt leben könnten, und darüber, wie sich eine Trennung auf ihren psychischen Zustand auswirken würde. Bei der Inspektion ihrer Wohnung stellte ein vom Gericht bestellter Tierarzt demnach fest, dass alle Bedürfnisse der Katzen in ihrer derzeitigen Umgebung befriedigt werden und dass sie bei guter Gesundheit sind. Der Tierarzt fügte hinzu, dass ein Wechsel des Lebensumfelds für die Katzen Stress bedeuten würde und dass Piraye sich jedoch an ein neues Zuhause anpassen könnte, während dies für Cingoz nur schwer möglich wäre.

Das Gericht sprach letztlich der Frau dann das Sorgerecht für beide Katzen zu, da der Ex-Freund bisher weder finanzielle Unterstützung geleistet noch Interesse an der Betreuung der Katzen bekundet habe.

