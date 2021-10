Die neuen WhatsApp Funktionen

Teilen

WhatsApp ist neben Telegram oder WeChat nach wie vor eine der beliebtesten Messenger-Apps. Mit WhatsApp können Sie täglich jederzeit mit Menschen aus der ganzen Welt schreiben oder gar kostenfrei telefonieren – sofern Sie WLAN haben. Allerdings gilt dies auch für Telegram, weshalb sich jene App zu einem immer höheren Beliebtheitsgrad entwickelt. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, hat das zu Facebook gehörende Unternehmen seiner App neue Funktionen verliehen. Obendrein gibt es noch einen Schwung verborgener Funktionen, die Sie mit Sicherheit noch nicht kannten. Hier sind die neuen Features im Überblick.

Animierte Sticker

WhatsApp hatte bisher keine animierten Sticker, die allerdings bei Telegram-Usern sehr beliebt sind. Emojis sind mit Stickern bereits mehr oder minder Schnee von gestern und verleihen geschriebenen Nachrichten einen emotionalen Ausdruck. Unter den animierten Stickern ist ebenfalls ein Sticker-Paket von der WHO dabei. Sticker lassen sich zudem auf WhatsApp nun leichter finden, was unter anderem mit der Suchfunktion ein Kinderspiel wird. Sobald Sie jedoch ein Emoji in eine Nachricht einfügen, werden Ihnen ebenfalls diverse animierte Sticker vorgeschlagen.

QR Codes

QR Codes sind Ihnen mit Sicherheit bereits aus Werbeaktionen oder zum Senden und Empfangen von Kryptowährungen bekannt. QR Codes können nun ebenfalls verwendet werden, um neue Kontakte bei WhatsApp hinzuzufügen. Bisher hatte nur die Messenger App Line eine ähnliche Funktion. Falls Sie jemandem neuen begegnen, brauchen Sie lediglich einen QR Code abscannen und schon wird er Ihren Kontakten hinzugefügt.

Verbesserte Konferenzanrufe

Gruppengespräche über WhatsApp könnten in einer Zeit mit Kontaktbeschränkungen und Home Office kaum hilfreicher sein. Gruppenchats wurde ein Video-Icon hinzugefügt, sodass Sie mit nur einem Klick einen Videogruppenchat starten können. An den Videogruppenchats können nun bis zu acht Personen teilnehmen. Damit Sie nicht alle Teilnehmer im Miniformat auf dem Display mit einer Lupe anschauen müssen, brauchen Sie jetzt nur auf das Bild eines Teilnehmers zu klicken, um es zu vergrößern.

Dunkler Modus

Der Dunkle Modus ist bei vielen Usern beliebter, da sich die Schrift der Nachrichten besser lesen lässt. Der Helle Modus kann auf Dauer auch sehr anstrengend für die Augen werden, was mit dem dunklen Modus vermieden wird. Falls Sie WhatsApp auch auf Ihrem PC oder Laptop haben, lässt sich der dunkle Modus auf jene Endgeräte ausdehnen.

Individuelle Hintergrundgrafiken

Bisher war es bei WhatsApp nur möglich einen Hintergrund für alle Chats einzustellen. Jetzt können Sie jedoch bei jedem Chat den Hintergrund individuell anpassen. Mit individualisierten Hintergründen ist es gleich viel einfacher, den Familienchat vom Arbeitschat auseinanderzuhalten – falls Sie sich mal im Chatfenster vertun. Doch damit noch nicht genug: WhatsApp stellt ebenfalls weitere Hintergrundbilder sowohl für den hellen als auch den dunklen Modus mit Natur- und Architekturthemen zur Verfügung.

So einfach stellen Sie ein anderes Hintergrundbild ein:

– Öffnen Sie den Chat, in dem Sie ein neues Hintergrundbild hinzufügen möchten

Gehen Sie auf ‘Mehr Optionen’

Wählen Sie ‘Hintergrundbild’ aus

Suchen Sie sich eine der zahlreichen Hintergrundgrafiken aus

Falls es Ihnen doch nicht gefällt, können Sie jederzeit die Hintergrundgrafik wieder auf den Standard-Hintergrund von WhatsApp zurücksetzen

Neue Funktionen für Sprachnachrichten

Sprachnachrichten sind mittlerweile noch beliebter als Textnachrichten. Sie sprechen einfach in Ihr Handy und schicken jemandem eine Sprachnachricht – oder gar ein Hörspiel, je nachdem, wie lange Sie sprechen. Anfangs mussten Sie den Mikrofon-Button gedrückt halten, um Ihre Sprachnachricht aufzunehmen. Dann kam eine Funktion mit einem Schloss-Symbol hinzu, bei der Sie das Mikrofon-Symbol nach oben strichen und Ihre Sprachnachricht so ohne ständiges Halten des Buttons aufzeichnen konnten. Hier sind nun neue Funktionen dabei, wobei Sie sogar Ihre Sprachnachricht noch einmal abhören oder direkt löschen können.

Ein WhatsApp, mehrere Geräte

WhatsApp können Sie nun auf mehreren Geräten installieren und nutzen, selbst wenn Sie Ihr Smartphone mit Ihrem Hauptprofil von WhatsApp ausgeschaltet haben. Es funktioniert auch, wenn Ihr Smartphone nicht mit dem Internet verbunden ist.

Selbstzerstörungsmodus

Der Selbstzerstörungsmodus ist bereits Telegram-Nutzern bekannt, wobei man auf Telegram sowohl Nachrichten als auch Bilder mit einem solchen versehen kann. Der Selbstzerstörungsmodus kann optional gewählt werden, sodass sich ein Bild oder auch ein GIF automatisch löscht, nachdem der Empfänger es gesehen hat.

Bitte nicht stören!

Ebenfalls ganz neu hat WhatsApp eine 'Bitte nicht stören'-Funktion eingebaut, sodass Sie für einen selbstbestimmten Zeitraum keinerlei Benachrichtigungen Ihrer Chats mehr erhalten. Momentan lässt sich bei iOS-Geräten die Funktion nur über die allgemeinen Einstellungen des Smartphones aktivieren. Android-Nutzer brauchen eine separate App, wie Block Apps.

Verborgene Funktionen

So wissen Sie, wann jemand Ihre Nachricht gelesen hat

Die blauen Häkchen sind ja ein wundervolles Zeichen, dass jemand Ihre Nachricht gelesen oder gehört hat. Manchmal warten wir aber auch dringend auf eine Antwort. Halten Sie Ihre gesendete Nachricht gedrückt und klicken Sie auf das i-Symbol, um zu erfahren, wann Ihre Nachricht gelesen wurde.

Gelöschte Nachrichten lesen

Der Inhalt einer gelöschten Nachricht könnte wichtig gewesen sein. Mit der Notification Log App können Sie bereits gelöschte Nachrichten anderer Nutzer lesen sowie versehentlich selbst gelöschte Nachrichten wiederherstellen.

