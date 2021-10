Deutschland erlebt höchste Inflation seit 28 Jahren

Teilen

Berlin – Im Oktober sind die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahr um satte 4,5 Prozent gestiegen.

Wie die Bild-Zeitung unter Berufung auf eine Mitteilung des Statistischen Bundesamts vom Donnerstag berichtet, ist das die höchste Inflation seit 28 Jahren.

Eine so hohe Teuerrungrsrate habe das Statistische Bundesamt demnach zuletzt im Oktober 1993 gemessen. Im September hatte die Inflation mit 4,1 Prozent bereits die Vier-Prozent-Marke überschritten, berichtet die Bild weiter.

Der größte Preistreiber: Energie



Im aktuellen Monat war der größte Preistreiber erneut Energie: Sie kostete im Oktober 18,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Nahrungsmittel verteuerten sich um 4,4 Prozent, Dienstleistungen um 2,4 Prozent, darunter Wohnungsmieten um 1,4 Prozent, berichtet die tagesschau.

Auch interessant

– „Truth Social“ –

Trump-Aktien steigen um 800% nach Ankündigung einer neuen Social-Media-Plattform

Digital World Acquisition Corp., die SPAC, die die geplante Social-Media-Plattform des ehemaligen Präsidenten Trump an die Börse bringen will, legte am Freitag nach einer massiven Rallye in der vorangegangenen Sitzung kräftig zu.