China: „Das serbische Volk ist ein Volk mit starkem Rückgrat“

Belgrad – Der serbische Präsident Aleksandar Vučić traf heute mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi zusammen.

Serbien, ein Beitrittskandidat der Europäischen Union, und China haben ihre wirtschaftlichen und politischen Beziehungen in den letzten Jahren rapide intensiviert: Chinesische Unternehmen haben die wichtigsten Kupfer- und Stahlwerke Serbiens übernommen und bauen Straßen, Fabriken und Eisenbahnlinien.

Chinesische Staatsbanken haben dem Balkanland Kredite in Milliardenhöhe für die Bauprojekte gewährt. China, das Serbien im Rahmen seiner wirtschaftlichen und politischen Initiative „Belt and Road“ als wichtigen Zugang zu Europa betrachtet, hat auch Drohnen und andere militärische Ausrüstung nach Serbien exportiert und die Zusammenarbeit mit der Polizei und der staatlichen Sicherheit verstärkt. Zwischen 2005 und 2019 hat China schätzungsweise rund 10 Milliarden Dollar in Serbien investiert.

Vučić erklärte bei dem Treffen, die Freundschaft zwischen Serbien und China sei „aufrichtig und groß“ und fügte hinzu, es sei „nicht seltsam“, dass sie oft als „Freundschaft aus Stahl“ bezeichnet werde. China hat 2016 das einzige Stahlwerk Serbiens gekauft, und beide Seiten haben ihre Beziehungen oft als „Freundschaft aus Stahl“ bezeichnet.

„Ich danke Ihnen, dass Sie die territoriale Integrität Serbiens unterstützen, so wie Serbien die Ein-China-Politik unterstützt“, sagte Vucic nach einem Treffen mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi.

Vučić dankte Wang für die Möglichkeit, dass Serbien an der chinesischen Initiative „Belt and Road“ teilnehmen kann. „Wir unterstützen die weisen Worte des chinesischen Präsidenten Xi Jinping auf der letzten Sitzung der Vereinten Nationen und seine Initiative für globale Entwicklung“, betonte Vučić.

Die Belt and Road Initiative, die darauf abzielt, die historische Seidenstraße mit der Middle Corridor Initiative Ankaras wiederzubeleben, wurde 2013 vom chinesischen Präsidenten ins Leben gerufen und soll Asien mit Europa und Afrika verbinden. Unter der Bezeichnung Neue Seidenstraße werden seit 2013 Projekte zum Auf- und Ausbau interkontinentaler Handels- und Infrastruktur-Netze zwischen der Volksrepublik China und über 60 weiteren Ländern Afrikas, Asiens und Europas zusammengefasst. Der Name ist in Anlehnung an die historische Seidenstraße gewählt.

„Wir haben keine offenen Fragen im Bereich der multilateralen Beziehungen“, betonte der serbische Präsident und wies darauf hin, dass die beiden Länder in internationalen Institutionen hervorragend zusammenarbeiten.

Er dankte Yi für den Besuch und wünschte dem chinesischen Staatsmann, sich wie zu Hause zu fühlen.

Minister Yi übermittelte Vučić zudem herzliche Grüße vom chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Der chinesische Staatschef schätze die große Freundschaft, die er mit Vučić pflegt, sehr, so Yi.

„Präsident Xi schätzt die tiefe Freundschaft, die er mit Ihnen persönlich aufgebaut hat, und das starke gegenseitige Vertrauen. Die Entwicklung unserer Beziehungen basiert auf Gleichheit, gegenseitigem Respekt und gemeinsamen Interessen“, sagte Yi.

Er wies auch darauf hin, dass dies eine große Triebkraft für die Beziehungen zwischen Serbien und China sei, die eine glänzende Zukunft hätten. „Gute Beziehungen kommen den Menschen auf beiden Seiten zugute“, fügte Yi hinzu. Beide Länder seien solidarisch mit der Fairness, der Gleichheit und dem Eintreten für Gerechtigkeit auf der internationalen Bühne sowie mit der Achtung der Grundsätze in den internationalen Beziehungen, sagte er.

„Gemeinsam tragen wir die Verantwortung für Frieden und Stabilität in der Region und in der Welt. Wir sind stolz auf die Entwicklung unserer Beziehungen“, betonte der chinesische Minister.

„Das serbische Volk ist ein Volk mit starkem Rückgrat. Wir sind stolz darauf, einen so wahren und guten Freund zu haben. Wir sind dankbar, dass Serbien uns unmissverständlich unterstützt. Wir werden weiterhin die Unabhängigkeit Serbiens unterstützen und dem serbischen Volk zur Seite stehen“, sagte er.

