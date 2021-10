Autovermieter Hertz bestellt Teslas im Wert von 4,2 Milliarden Dollar

Teilen

Estero – Der Autovermietungsriese konzentriert sich auf die Elektrifizierung, nachdem er während der Pandemie an den Rand des Bankrotts geraten war.

Der Autovermietungsriese Hertz hat 100.000 Tesla-Fahrzeuge bestellt und plant außerdem den Aufbau einer Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Es ist eines der größten Einzelbestellung von Elektroautos in der Geschichte. (Anmerkung der Redaktion: 2019 hat Amazon bei Rivian 100.000 Lieferwagen bestellt).

Einem Bericht der US-Wirtschaftszeitung Wall Street Journal zufolge soll der Deal ein Volumen von 4,2 Milliarden US-Dollar umfassen. Bloomberg meldete die Nachricht einige Minuten vor der Pressemitteilung und berief sich dabei auf Quellen, die nicht genannt werden wollten.

Hertz bezeichnet das Geschäft als Erstauftrag, der bis Ende 2022 abgeschlossen sein soll. Der Schritt bedeutet, dass das Unternehmen seinen Mietwagenbestand um eine beträchtliche Anzahl von Fahrzeugen aufstocken wird, nachdem im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie Hunderttausende von Fahrzeugen verkauft wurden und das Unternehmen kurz vor einer Insolvenz stand.

Bloomberg weist darauf hin, dass die Kosten der Bestellung darauf hindeuten, dass Hertz die Listenpreise für die Teslas bezahlt und somit keinen Rabatt für seine Großbestellung erhält, den Autovermieter normalerweise von den Autoherstellern bekommen.

Der Quelle zufolge werden die Tesla Model 3 ab Anfang November an den Hertz-Standorten in den wichtigsten US-Märkten und in Teilen Europas zu mieten sein. Die Kunden werden natürlich Zugang zu Superchargern haben, und Hertz baut auch seine eigene Ladeinfrastruktur auf.

Bloomberg:

Der Plan zur Elektrifizierung, der schließlich fast alle der weltweit eine halbe Million Autos und Lastwagen von Hertz umfassen wird, ist die erste große Initiative des Unternehmens, seit es im Juni aus dem Konkurs ging. Und es signalisiert, dass die neuen Eigentümer von Hertz, Knighthead Capital Management und Certares Management, die Absicht haben, eine Branche aufzurütteln, die von einer Handvoll großer Unternehmen dominiert wird, die sich normalerweise nur langsam verändern.

Die Hertz-Bestellung ließ die Tesla-Aktien um fast 13 Prozent auf einen Rekordschlusskurs von 1.024,86 US-Dollar steigen und den Gesamtmarktwert des wertvollsten Autoherstellers der Welt auf knapp über 1.000 Milliarden US-Dollar anwachsen. Das Vermögen von CEO Elon Musk, dem reichsten Menschen der Welt, stieg laut Forbes um 11,4 Prozent.

Der Kauf durch eines der weltweit führenden Autovermietungsunternehmen spiegelt die Zuversicht wider, dass Elektrofahrzeuge bei umweltbewussten Verbrauchern als Alternative zu Fahrzeugen mit Erdölverbrennungsmotoren an Akzeptanz gewinnen.

In einem Interview mit The Associated Press sagte Mark Fields, Interims-CEO von Hertz, dass Teslas bereits an den Standorten des Unternehmens eintreffen und ab November zur Vermietung zur Verfügung stehen sollen.

Auch interessant

– Türkei –

Tesla-Chef Elon Musk und Erdogan wollen Zusammenarbeit stärken

Tesla-Gründer Musk und der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan haben bei einem weiteren Gespräch die Stärkung der weiteren Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen, unter anderem auch die Raumfahrttechnologie, besprochen.