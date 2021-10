Armenischer Präsident Sarkissian stattet Saudi-Arabien historischen Besuch ab

Teilen

Riad – Der armenische Präsident Armeniens Armen Sarkissian besuchte Anfang dieser Woche Saudi-Arabien, wo er mit Kronprinz Mohammed bin Salman zusammentraf und damit das erste armenische Staatsoberhaupt war, der das Land besuchte.

„Statte dem Königreich Saudi-Arabien einen Arbeitsbesuch ab“, teilte der Präsident in einem Tweet mit.

„Dieses beispiellose Ereignis ist definitiv ein Wendepunkt in der armenischen Außenpolitik, da seit der Unabhängigkeit Armeniens und in Ermangelung diplomatischer Beziehungen zwischen Armenien und Saudi-Arabien noch nie ein armenischer Beamter Saudi-Arabien besucht hat“, fügte er hinzu.

Bei seiner Ankunft in Riad wurde Sarkissian auf höchster staatlicher Ebene begrüßt. Er wurde vom saudi-arabischen Außenminister Adel al-Jubeir willkommen geheißen, und gemäß dem offiziellen Protokoll wurde die Staatsflagge der Republik Armenien am Flughafen gehisst.

Bisher habe es Medienberichten zufolge keine offiziellen diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern gegeben. Bei seinem Besuch im Königreich sprachen Sarkissian und der Kronprinz „über die Notwendigkeit, die Beziehungen zwischen unseren Ländern zu entwickeln“, so der armenische Präsident.

„Es wurde festgestellt, dass die historischen Verbindungen zwischen unseren Nationen eine gute Grundlage für den Aufbau künftiger zwischenstaatlicher Beziehungen sind“, so Sarkissian in einem weiteren Tweet.

Der armenische Präsident nahm am fünften jährlichen Gipfel der Future Investment Initiative (FII) des Königreichs in Riad teil. Am Mittwoch erklärte Sarkissian, dass er nach seinem Besuch Saudi-Arabiens „den Vereinigten Arabischen Emiraten einen Arbeitsbesuch abstatten“ werde.