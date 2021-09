UN-Flüchtlingskommissar Grandi dankt Türkei für Einsatz bei Flüchtlingskrise

Teilen

Ankara – Filippo Grandi, Hochkommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, dankte in einem Tweet der Türkei für „eine starke Partnerschaft“ und ihrem enormen Einsatz bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise.

Er habe mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan über Lösungen „für syrische Flüchtlinge in der Türkei und in der Region sowie über die Notwendigkeit, Afghanistan dringend humanitäre Hilfe zu leisten“ gesprochen.

„Das UNHCR ist dankbar für die starke Partnerschaft mit der Türkei in beiden Bereichen“, fügte er hinzu.

Grandi traf am 7. September zu einem Arbeitsbesuch in der Türkei ein und wurde am Mittwoch vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan empfangen.

Unabhängig davon traf Grandi auch mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu zusammen.

Wie die englischsprachige Hürriyet Daily News berichtet, traf Grandi in der türksichen Hauptstadt Ankara auch Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu und bedankte sich „für ein gutes Gespräch über vertriebene Flüchtlinge, die sich in der Türkei und in der Region“ befinden und erklärte in den sozialen Medien, dass „wir angesichts der Flüchtlingskrise in Syrien, die sich nun schon zum elften Mal jährt, und der sich verschlechternden humanitären Lage in Afghanistan unsere Maßnahmen verstärken und die Suche nach Lösungen beschleunigen müssen.“

Çavuşoğlu seinerseits sagte nach dem Treffen auf Twitter: „Migration ist ein gemeinsames Thema in allen Ländern. Eine faire Verteilung der Lasten und der Verantwortung ist ein Muss.“

Grandi kam am Mittwoch auch mit dem türkischen Innenminister Süleyman Soylu zusammen.

Die Türkei beherbergt mit 3,6 Millionen Syrern und Hundertausenden weiteren illegal Eingereisten vor allem aus Afghanistan die meisten Flüchtlinge weltweit.

