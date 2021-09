Afghanistan-Krise Türkischer Gesandter und Taliban-Vertreter erörtern Lage in Afghanistan

Kabul – Laut einer Mitteilung der Taliban, haben der türkische Botschafter Cihad Erginay und Qari Din Mohammad Hani, Leiter der Abteilung des politischen Büros der Taliban für die Türkei und Russland, die bilateralen Beziehungen und den Flughafen Kabul erörtert.

Die Taliban erklärten am Montag, ihre Vertreter hätten mit dem türkischen Botschafter in Afghanistan über die Lage in dem Land gesprochen, berichtet die Nachrichtenagentur Anadolu.

Suhail Shaheen, ein Sprecher der Taliban, teilte auf Twitter mit, dass Qari Din Mohammad Hanif am Sonntag in Kabul mit dem türkischen Botschafter zusammengetroffen sei.

„Er wurde von Malavi Hamidullah, dem amtierenden Luftfahrtminister der Taliban, begleitet“, sagte Shaheen.

„Beide Delegationen erörterten die aktuelle Lage in Afghanistan, Fragen im Zusammenhang mit dem Flughafen von Kabul, die bilateralen Beziehungen und die gegenseitige Zusammenarbeit“, fügte er hinzu.

Zuvor hatte Zabiullah Mujahid, ein weiterer Taliban-Sprecher, am Montag auf einer Pressekonferenz in Kabul erklärt, die Türkei und Katar arbeiteten „hart“ an der vollständigen Wiedereröffnung des internationalen Flughafens von Kabul.

Letzte Woche hatten ein Taliban-Führer und Beamte der Ariana Afghan Airlines gegenüber Anadolu erklärt, die abziehenden US-Truppen hätten zivile Flugzeuge, die Terminals und das Radarsystem des Flughafens beschädigt.

