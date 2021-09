Superbike-WM: Türkischer Rennfahrer Razgatlioglu holt zweiten Sieg

Bei der Superbike-WM im spanischen Jerez hat der türkische Motorradrennfahrer Yamaha-Werkspilot Toprak Razgatlioglu nach dem Erfolg in Lauf eins auch den Sieg im zweiten Rennen gesichert und somit seinen Vorsprung in der WM auf 20 Punkte vergrößert.

Kawasaki-Pilot Jonathan Rea kam nur als Fünfter ins Ziel. Scott Redding (Ducati) und Alvaro Bautista (Honda) fuhren aufs Podium. Aufgrund einer Handverletzung verzichtete Kawasaki-Werkspilot Alex Lowes auf den Start. Somit schrumpfte das Feld der Superbike-WM vor dem zweiten Rennen auf 21 Fahrer, berichtet Motorsport-Total weiter.

Dadurch rutschte Ducati-Pilot Scott Redding in die erste Startreihe und stand neben Pole-Setter Toprak Razgatlioglu und Jonathan Rea. Toprak Razgatlioglu erwischte erneut den besten Start, durch einen Fehler setzte sich aber Rea in Kurve 5 an die Spitze, so Motorsport-Total. Der türkische Fahrer habe in der Dani-Pedrosa-Kurve jedoch erneut die Führung übernommen und Ducati-Pilot Michael Ruben Rinaldi nutzte die Chance und übernahm Position zwei.

Der in Alanya geborene Razgatlıoglu ist der zweite Sohn des berühmten türkischen Stunt-Motorradfahrers Arif Razgatlıoglu, der als Tek teker Arif bekannt war, was so viel bedeutet wie Wheelie Arif. Sein Vater starb zusammen mit seiner Freundin, die auf dem Soziussitz saß, bei einem Motorradunfall in Antalya am 17. November 2017.

