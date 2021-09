Stetiger Wandel im E-Commerce

Der Online-Handel hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Immer mehr Unternehmen bieten neben dem klassischen Handel im Geschäft auch die Möglichkeit an, Produkte und Dienstleistungen über den eigenen Online-Shop zu erwerben. Unternehmen reagieren auf die immer neuen Trends mit unterschiedlichen Strategien.

Wie sich Unternehmen auf den Wandel vorbereiten

E-Commerce wächst in realen Zahlen stark. In den letzten Jahren gab es dabei einen stetigen Aufwärtstrend in den Absatzzahlen des Online-Handels. Für viele Unternehmen stellt der Handel über Online-Plattformen daher nicht nur eine Ergänzung, sondern oft bereits das Kerngeschäft dar. Die Präsenz auf digitalen Kanälen, das Design und die Betreuung eines eigenen Shops sind aus diesem Grund für viele Firmen mittlerweile gefragte Kernkompetenzen. Die notwendigen Skills erfordern hierbei oft eine besondere Spezialisierung und projektbezogenes Arbeiten. Immer wichtiger für Unternehmen werden daher auch Dienstleistungen für Onlineshops durch Freelancer. Auf Portalen wie Fiverr haben Unternehmer die Möglichkeit, ihren Onlineshop durch Freelancer betreuen zu lassen. Die Optionen reichen dabei von der Erstellung eines eigenen Shops durch erfahrene Programmierer über Anpassungen und Fehlerbehebung bis hin zu zusätzlichen Installationen und mehr.

Auch Geschwindigkeitstest für Ladezeiten, die Optimierung der Services und ähnliche Produkt Firmen können sich mithilfe des Anbieter-Portfolios einen eigenen Eindruck von möglichen Partnern verschaffen. Ein Vorteil der Plattform liegt in der breiten Auswahl an Freelancern, die sich aus verschiedenen Branchen wie dem Grafikdesign, Marketing oder IT zusammensetzen. Werden über die Shop-Programmierung und Wartung hinausgehende Dienste benötigt, lassen sich diese über die Suchleiste filtern und auswählen. Die internationale Aufstellung der Website ermöglicht es zudem, für spezifische Länder optimierte Shops zu erstellen und diese in mehrere Sprachen übersetzen zu lassen.

Welche Trends sich in der Branche abzeichnen

Die Digitalisierung hält nicht nur in den Alltag der Menschen Einzug, sondern zeigt sich in immer stärkerem Maße ebenso im Geschäftsleben. Unternehmen mit eigenem Shop stehen daher vor der Herausforderung, ihre Online-Präsenz an eine sich diversifizierende und anspruchsvoller werdende Zielgruppe anzupassen. In der Wirtschaft zeichnen sich dabei Trends ab, die zeitgleich den Bereich E-Commerce betreffen. Eine wachsende Zahl von Dienstleistern greift etwa auf künstliche Intelligenz zurück, um den eigenen Service zu verbessern. Auf Basis von Kundendaten lassen sich so unter anderem Präferenzen für bestimmte Produkte ableiten, Prognosen für den eigenen Lagerbestand und den Bedarf an Produkten an bestimmten Tagen bestimmen und die Kommunikation mit Kunden verbessern. Dabei kommen immer öfter Chatbots zum Einsatz. Es handelt sich hierbei um ein Programm, das in der Kundenkommunikation Hilfe leisten soll. Chatbots werden mit den Antworten von Kunden gefüttert und im Sinne des Machine Learnings trainiert, um dem Anwender optimal zu helfen.

Ungebrochen ist auch der Trend, die Einkäufe über Smartphone oder Tablet zu erledigen. Vor allem im Bereich des Shop-Designs gehen daher Anbieter zunehmend dazu über, Shops handyfreundlich zu gestalten. Zugleich legen Kunden in steigender Zahl Wert auf nutzerfreundliche Apps, die einen reibungslosen und schnellen Kauf der Produkte und der Verkauf über Social Media Plattformen an Bedeutung. Der E-Commerce reagiert auf diese Veränderungen mit Contentmanagern, die mit der Zielgruppe über gängige soziale Netzwerke kommunizieren und für aktuelle Angebote werben. Die Interaktion und das direkte Feedback der Kundschaft ist dabei ein wichtiges Instrument, um frühzeitig neue Wünsche, Kritik oder Anregungen aufzunehmen und auf diese angemessen zu reagieren.

