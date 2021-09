Qamischli: Christliche Assyrer beklagen Gewalt durch PKK-Ableger

Offiziellen Quellen zufolge eskaliert die Gewalt gegenüber der assyrischen Minderheit in Nordsyrien. Mehrere Entführungen von Notablen der christlich-assyrischen Minderheit legen den Verdacht nahe, dass die völkisch-kurdischen "Demokratischen Kräfte Syriens" (SDF) die christliche Minderheit zwingen wollen, sich ihrer Ordnung zu beugen.

Qamischli – Offiziellen Quellen zufolge eskaliert die Gewalt gegenüber der assyrischen Minderheit in Nordsyrien. Mehrere Entführungen von Notablen der christlich-assyrischen Minderheit legen den Verdacht nahe, dass die völkisch-kurdischen „Demokratischen Kräfte Syriens“ (SDF) die christliche Minderheit zwingen wollen, sich ihrer Ordnung zu beugen.

Laut jüngsten Berichten der „Assyria TV“ mit Sitz in Schweden, wurde Anfang der Woche der assyrische Kirchenvertreter Samer Danho von Milizen der SDF entführt. Es ist bereits der dritte Entführungsfall innerhalb von wenigen Wochen. Zuvor berichtete die „Assyria TV“ von der Entführung des Mitgliedes des Rates der syrisch-orthodoxen Kirche in Zalin, Georges Safar und Abdulahad Adam, Leiter der landwirtschaftlichen Betriebe in al-Malikiya.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Notablen von der SDF und der ihr angeschlossenen „Dawronoye“ entführt, weil sie sich dem von der SDF vorgegebenem kurdischen Lehrplan in Schulen verweigert hätten oder Kritik aufkommen ließen. Der kurdische Lehrplan ist seit längeren einer der Hauptgründe, weshalb die assyrische Minderheit in Qamischli sich nicht der de facto autonomen Administration von Nord- und Ostsyrien (Rojava) anschließen will und seither mit Repression belegt wird.

Nach den jüngsten Entführungen von Persönlichkeiten wächst die Sorge um deren Leib und Leben. Nur wenige Jahre zuvor hatte die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) zahlreiche Notablen und Zivilisten der assyrischen Minderheit entführt und unter Druck gesetzt.

Die „Demokratischen Kräfte Syriens“ (SDF), die sich hauptsächlich aus der völkisch-kurdischen YPG heraus formiert hat, gilt als Ableger der Terrororganisation PKK.

Nabi Yücel

