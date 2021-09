OECD-Prognose: Türkei mit weltweit zweithöchstem Wachstum

Die OECD hat ihre Wachstumsprogrnose für 2021 korrigiert, wobei China die Liste mit 8,5 Prozent anführt, dicht gefolgt von der Türkei mit 8,4 Prozent und an dritter Stelle befindet sich das südamerikanische Land Argentinien mit 7,6 Prozent.

Paris – Während zahlreiche Medienvertreter hierzulande regelmäßig über einen „wirtschaftlichen Untergang“ der Türkei berichten und diesen herbeizuwünschen scheinen, sieht die Industrieländerorganisation OECD das Land beim Wirtschaftswachstum in diesem Jahr an weltweit zweiter Stelle.

Die OECD hat ihre Wachstumsprogrnose für 2021 korrigiert, wobei China die Liste mit 8,5 Prozent anführt, dicht gefolgt von der Türkei mit 8,4 Prozent und an dritter Stelle befindet sich das südamerikanische Land Argentinien mit 7,6 Prozent.

Die Weltwirtschaft wachse weitaus stärker als noch vor einem Jahr erwartet, aber die Erholung bleibe ungleichmäßig und setze sowohl die fortgeschrittenen als auch die aufstrebenden Märkte einer Reihe von Risiken aus, so der jüngste Interim Economic Outlook der OECD. Laut OECD hat die außerordentliche Unterstützung durch Regierungen und Zentralbanken dazu beigetragen, das Schlimmste zu verhindern, als die COVID-19-Pandemie ausbrach. Angesichts der fortschreitenden Einführung des Impfstoffs und der allmählichen Wiederaufnahme der Wirtschaftstätigkeit rechnet die OECD mit einem starken globalen Wachstum von 5,7 Prozent in diesem Jahr und 4,5 Prozent im Jahr 2022, was kaum eine Veränderung gegenüber dem Ausblick vom Mai 2021 darstellt, der von 5,8 Prozent bzw. 4,4 Prozent ausging.

Die Länder gehen mit unterschiedlichen Herausforderungen aus der Krise hervor, die oft ihre Stärken und Schwächen aus der Zeit vor der COVID 19 und ihre politischen Ansätze während der Pandemie widerspiegeln. Selbst in den Ländern, in denen sich die Produktion oder die Beschäftigung auf das Niveau vor der Pandemie erholt haben, ist die Erholung unvollständig, da Arbeitsplätze und Einkommen immer noch nicht das vor der Pandemie erwartete Niveau erreicht haben.

