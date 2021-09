Bei seiner Rede anlässlich der Einweihung des "Türkischen Hauses" (Türkevi) in New York bezeichnete ein prominenter US-amerikanischer Imam Präsident Recep Tayyip Erdogan als "Anführer aller Muslime".

„Sie führen einen Staat mit 83 Millionen Menschen an und das alleine ist eine großartige Leistung, ich denke aber, dass Sie der Anführer aller Muslime sind“, so Siraj Wahhaj, Gründer und Imam an der Al-Taqwa-Moschee in Brooklyn und Chef der Organisation Muslim Alliance in North America, bei der Konferenz „Eine gerechtere Welt ist möglich“ im Türkevi am gestrigen Sonntag. Der 71-jährige Imam wuchs im New Yorker Stadtbezirk Brooklyn auf und konvertierte bereits in den 1970ern vom Christentum (Baptisten) zum Islam.

Einweihung des Türkevi

Erdogan hat bei seinem Besuch in New York am Montag das von der Türkei finanzierte Hochhauszentrum „Turkevi Center“ eingeweiht. Erdogan bezeichnete das Gebäude als „Meisterwerk“. Neben UN-Chef Antonio Guterres empfing der türkische Staatschef in dem Gebäude auch Vertreter zahlreicher Länder und eine Delegation der US Tageszeitung New York Times.