New York: Erdogan weiht türkisches Hochhaus „Türkevi“ ein

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat bei seinem Besuch in New York am Montag das von der Türkei finanzierte Hochhauszentrum "Turkevi Center" eingeweiht. Erdogan bezeichnete das Gebäude als "Meisterwerk".

In seiner Rede sagte Erdogan, dass das Turkevi-Zentrum im Vorfeld des 100-jährigen Bestehens der türkischen Republik im Jahr 2023 den Platz der Türkei auf der Weltbühne widerspiegeln werde.

„Wir sind stolz“ auf das neue Zentrum, sagte der Präsident

„Wir sind stolz auf das neue Zentrum, weil wir unserer Nation und unserem Staat ein dauerhaftes Kunstwerk geschenkt haben. Wir sind stolz darauf, dass wir die Silhouette New Yorks um ein herausragendes Beispiel unserer historischen und traditionellen Architektur bereichern“, sagte Erdogan.

„Ich möchte Ihnen allen meinen besonderen Dank dafür aussprechen, dass Sie an diesem historischen Tag bei uns waren“, fügte er hinzu. Das Turkevi Center sei ein Symbol für das Vertrauen der Türkei in die Vereinten Nationen und für Multilateralismus, Gerechtigkeit und Frieden. Das Gebäude werde noch jahrzehntelang als dauerhaftes Symbol für den diplomatischen Erfolg der Türkei dienen. Unter den hochrangigen Gästen, die der Einweihung in der First Avenue 821 in Manhattan – nur einen Steinwurf vom UN-Hauptquartier entfernt – beiwohnten, war auch der UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Weitere Gäste waren der Präsident der Türkischen Republik Nordzypern (TRNC), Ersin Tatar, die kosovarische Präsidentin Vjosa Osmani-Sadriu und der litauische Präsident Gitanas Nauseda sowie Vertreter weiterer Länder, berichtet die Nachrichtenagentur Anadolu.

Guterres nannte es eine „große Freude“, an der Einweihung des neuen Türkei-Zentrums teilzunehmen, und lobte die unübertroffene Leistung der Türkei bei der Aufnahme und Unterstützung von Flüchtlingen.

„Ich bin persönlich mit der enormen Großzügigkeit der Türkei und der türkischen Aufnahmegemeinschaften gegenüber Flüchtlingen vertraut“, sagte Guterres und fügte hinzu: „Ich spreche Ihnen meine aufrichtige Anerkennung für Ihre Unterstützung für schutzbedürftige Menschen aus.“

Der 171 Meter hohe Wolkenkratzer ist das Wahrzeichen der Türkei und beherbergt die ständige UN-Vertretung sowie das türkische Generalkonsulat.

Das Gebäude mit traditionellen türkischen Architekturmotiven, insbesondere aus dem Seldschukenreich sowie Osmanischen Reich, ragt in Form einer Tulpe in den Himmel und ist von Downtown Manhattan, dem East River und sogar von Long Island aus zu sehen. Er wurde als symbolischer Wolkenkratzer entworfen, der die Skyline von New York, einer der weltweit bekanntesten Städte, bereichern und die türkische Kultur, Geschichte und Vielfalt widerspiegeln wird.

Die geschwungenen Kurven und geometrischen Halbmondmuster des Turkevi Centers wurden von Perkins Eastman entworfen. Das Gebäude ist eine moderne architektonische Interpretation „islamischer Themen und türkischer Kunst und Kultur“.

Die Ingenieure und Fertigungsspezialisten von United Glass Metal Yapi bauten die ikonische Glasfassade und die perforierte Metallverkleidung des Gebäudes. Das Konsulat wird neue Pass- und Visazweigstellen, Konferenzräume, einen Mehrzweckgebetsraum, ein Fitnesscenter, ein Auditorium, eine Tiefgarage und Wohnräume für Mitarbeiter und Besucher beherbergen. Das 1977 vom amerikanischen Technologiekonzern IBM erworbene Gebäude diente bis 2013 als ständige Vertretung Ankaras bei den Vereinten Nationen und als Generalkonsulat, bis umfangreiche Renovierungsarbeiten begannen.

76. Sitzung der UN-Generalversammlung

Erdogan, der am Dienstag an der 76. Sitzung der UN-Generalversammlung in New York teilnimmt, stattete dem Wolkenkratzer am Sonntag einen Besuch ab.

Nach seinem Besuch im Turkevi Center sprach Erdogan bei einer Veranstaltung des Turkish American National Steering Committee zu Mitgliedern der türkisch-amerikanischen Gemeinschaft.

Er forderte die Muslime auf, bei den Wahlen auf Bundes- und Landesebene Vertreter zu wählen, versprach, in jeder erdenklichen Weise zu helfen, und brandmarkte Feindseligkeit gegenüber dem Islam als gefährlicher als Covid-19.

„Ich erwarte von Ihnen, dass Sie Ihre Aktivitäten der Wohltätigkeit, der (islamischen) Sache und des Wohlwollens in einem schnelleren Tempo fortsetzen“, sagte der türkische Präsident. „Neben Covid-19 bekämpfen wir auch einen anderen Virus, der zerstörerischer, tödlicher und heimtückischer ist. Der Name dieses Virus ist Feindseligkeit gegenüber dem Islam“, fügte er hinzu.