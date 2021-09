DITIB ruft zur aktiven Wahlbeteiligung auf

Teilen

Bundestagswahl 2021: Demokratie lebt von Beteiligung

Köln – Zu der bevorstehenden Bundestagswahl am 26. September ruft die

DITIB alle Wahlberechtigten zur aktiven Wahlbeteiligung auf.

„Denn Demokratie lebt von der Beteiligung Aller. Dies gilt für die gesellschaftliche Teilhabe genauso wie für die politische Partizipation, um die pluralistische, freiheitlich-demokratische Grundordnung zu stärken“, so die DITIB in einer Mitteilung am Donnerstag. Politische und gesellschaftliche Verantwortung könne man auf verschiedenen Wegen übernehmen. Neben dem ehrenamtlichen Engagement, sei auch die Beteiligung an den Wahlen für die wahlberechtigten Muslime eine Verbindlichkeit, um für

gesellschaftliche Probleme Lösungen herbeizuführen.

„Wir rufen daher alle Vorstände unserer Gemeinden auf, ihre Mitglieder zu motivieren, ihre Rechte und Pflichten als wahlberechtigte Bürger wahrzunehmen. Denn nur so wird man verantwortungsbewusster Teil einer Gesellschaft. Auch wenn in den Wahlprogrammen die Bedürfnisse von Muslimen oder auch Migranten kaum Niederschlag finden, sind Themen wie etwa Muslimfeindlichkeit, Übergriffe auf Migranten, Muslime und Moscheen und Chancengleichheit für Migranten und Muslimen auf den Bildungs- und Arbeitsmarkt nach wie vor akut“.

Muslime und Migranten jedoch unter ausschließlich sicherheitsrelevanten Fragen zu

diskutieren, schade ihrer eigenen Selbstwahrnehmung, ihrer Fremdwahrnehmung und

dem Gemeinwohl. Gerade die diesjährigen Jubiläen von 60 Jahre Anwerbeabkommen und 25 Jahre „Tag der offenen Moschee“ (TOM) zeugten vom positiven gesellschaftlichen Zusammenleben und Zusammenwachsen, so die DITIB weiter.

Muslime und Migranten seien längst selbstverständlicher Teil Deutschlands und ihre

Wahlberechtigung ein Ausdruck dessen. „So ist die Zukunft Deutschlands auch unsere

Zukunft“.

