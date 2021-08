Tokio: Gold für türkische Boxerin Busenaz Sürmeneli

Nach einem spannenden Finale in der Kokugikan Arena sicherte sich die türkische Boxsportlerin Busenaz Sürmeneli am 15. Tag der Olympischen Spiele in Tokio die Goldmedaille.

Teilen

Tokio – Nach einem spannenden Finale in der Kokugikan Arena sicherte sich die türkische Boxsportlerin Busenaz Sürmeneli am 15. Tag der Olympischen Spiele in Tokio die Goldmedaille.

In der Gewichtsklasse bis 69 Kilo (Weltergewicht) bezwang sie ihre chinesische Gegnerin Hong Gu 3:0 und wurde somit die erste türkische Boxerin, die eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen gewann.

Die für ihren aggressiven Stil bekannte Weltmeisterin von 2019 konnte im Eröffnungskampf gegen die schwer zu fassende chinesische Boxerin nur in den letzten 30 Sekunden einige Schläge landen, aber nicht genug, um die erste Runde zu gewinnen. In der zweiten Runde begann Sürmeneli, Gu mit ihrem nach vorne gerichteten Stil näher zu kommen und effektivere Schläge zu landen. Nachdem Gu ein Punkt abgezogen worden war, nahm die türkische Boxerin die Zügel in die Hand und konnte die zweite Runde für sich entscheiden.

In der letzten Runde gingen Sürmeneli und Gu aggressiv aufeinander los, aber beide Boxerinnen konnten zuerst keine klaren und sauberen Schläge landen. In ihrer Verzweiflung versuchte die Chinesin durch rechte und linke Schwinger ihre türkische Gegnerin K.O. zu schlagern. Dies eröffnete Sürmeneli jedoch Chancen für mehrere Treffer und somit ein Sieg durch Punkte.