Diyarbakır – Die Terrororganisation PKK hat Medienberichten zufolge in den von ihr besetzten Gebieten Syriens einen Lehrer und zwei Jugendliche im Alter von 13 und 16 Jahren verschleppt.

Demnach wurden der arabisch-stämmige Klassenlehrer Eymen Hasan am Sonntag (22. August) in Manbidsch sowie der 13-jährige Veil Adnan Ibrahim und der 16-jährige Ibrahim Caver aus Qamischli von Extremisten der PKK/YPG entführt. Seit Jahrzehnten verschleppt die PKK Kinder und Jugendliche, um sie anschließend in Terrorcamps politisch zu indoktrinieren und im Krieg einzusetzen. Am 20. August fielen PKK/YPG Terroristen über der syrischen Ortschaft Mansura/Rakka her und verschleppten 28 Bewohner, die später in den erwähnten Terrorlagern ausgebildet werden sollten.

UN-Bericht: Die PKK/YPG hat in Syrien die meisten Kinder verschleppt

Nach einem Bericht der Vereinten Nationen („Children and armed conflict“) von 2019 hat der syrische Ableger der PKK, die YPG, die meisten Kinder in Syrien zwangsrekrutiert. Allein 2018 habe die Terrororganisation in Syrien 700 Kinder von ihren Familien verschleppt, um sie im Krieg einzusetzen, wobei die meisten dieser verschleppten Kinder noch nicht einmal kurdischer Abstammung seien. Ferner weist der Bericht auf Angriffe der PKK/YPG auf Schulen und das Verbot der arabischen Sprache in mehr als 250 Schulen hin, die sich in den von der PKK okkupierten Gebieten in Syrien befinden. Die Vereinten Nationen schätzen, dass 2018 zirka 60.000 Schülerinnen und Schüler von der Terrororganisation daran gehindert wurden eine Schule zu besuchen.

Mütter von Diyarbakır weiten Sitzstreik gegen PKK auf 24 Stunden aus

Die seit dem 3. September 2019 vor der Provinzdirektion der HDP in Diyarbakır protestierenden kurdisch-stämmigen Mütter haben während ihres Sitzstreiks mitgeteilt, dass sie den Protest gegen die HDP auf 24 Stunden am Tag ausgeweitet hätten. Die Mütter protestieren mit der Aktion gegen die Verschleppung ihrer Kinder durch die Terrororganisation PKK. Die am Sitzstreik teilnehmenden Eltern betrachten die HDP als den politischer Arm der PKK.

Kemal Bölge/Diyarbakir

