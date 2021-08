Taliban: Wir wollen keine türkischen Soldaten in Afghanistan

Ein Sprecher der Taliban sagte am Dienstag, dass sie zwar "gute Beziehungen zur Türkei" wünschten, aber keine türkischen Truppen auf afghanischem Boden. "Wir brauchen keine türkischen Truppen in Afghanistan, wir sind mehr als fähig, den Flughafen von Kabul selbst zu sichern", sagte Zabihullah Mudschahid in seiner zweiten Pressekonferenz seit der Übernahme Kabuls durch die Gruppe am 15. August.

Kabul – Ein Sprecher der Taliban sagte am Dienstag, dass sie zwar „gute Beziehungen zur Türkei“ wünschten, aber keine türkischen Truppen auf afghanischem Boden. „Wir brauchen keine türkischen Truppen in Afghanistan, wir sind mehr als fähig, den Flughafen von Kabul selbst zu sichern“, sagte Zabihullah Mudschahid in seiner zweiten Pressekonferenz seit der Übernahme Kabuls durch die Gruppe am 15. August.

Die Taliban werde nach dem 31. August die Sicherheit des internationalen Flughafens von Kabul übernehmen und es bestehe keine Notwendigkeit für den geplanten Einsatz türkischer Truppen dort.

„Es besteht kein Bedarf an türkischen Truppen in Afghanistan, wir sind mehr als fähig, den Flughafen von Kabul selbst zu sichern“, wurde Mujahid auf einer Pressekonferenz von lokalen Medien zitiert. „Wir wollen gute Beziehungen zur Türkei, aber wir wollen ihre Soldaten nicht in Afghanistan.“

Die Taliban werde auch „keine Verlängerung“ der von der US-Regierung für den Abzug aller amerikanischen Truppen gesetzten Frist bis zum 31. August akzeptieren. Das Leben im Land normalisiere sich bereits wieder, aber das Chaos auf dem Flughafen bleibe ein Problem. Viele Afghanen versuchen verzweifelt, aus dem von den Taliban beherrschten Land zu fliehen.

„Wir werden die Frist bis zum 31. August nicht verlängern. Sie (die USA) können alle Menschen mitnehmen, die zu ihnen gehören. Wir werden die Afghanen nicht gehen lassen“, sagte er.

Türkei evakuiert 1.404 Menschen aus Afghanistan

Unterdessen erklärte der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu am 24. August, dass die Türkei bisher 1.404 Menschen aus Afghanistan evakuiert habe – 1.061 davon türkische Staatsangehörige und 343 Staatsangehörige „verschiedener Länder“.

„Aufgrund unserer Truppenpräsenz am Flughafen haben viele Länder, internationale Organisationen und Nichtregierungsorganisationen uns um Hilfe bei der Evakuierung ihrer Mitarbeiter gebeten“, sagte Çavuşoğlu gegenüber Reportern. „Wir haben ihnen zusammen mit den Vereinigten Staaten und Großbritannien Hilfe geleistet.“

Çavuşoğlu erklärte, dass sich etwa 4.500 türkische Staatsangehörige in Afghanistan aufhielten, aber nur etwa 200 noch auf ihre Evakuierung warteten.

„Wir haben jeden einzelnen von ihnen kontaktiert. Eine große Anzahl von ihnen hat gesagt, dass sie nicht zurückkehren wollen“, sagte Çavuşoğlu und erklärte, dass es sich dabei um Personen handele, die in Afghanistan Geschäfte oder Arbeitsplätze hätten oder mit Afghanen verheiratet seien.

„Wir respektieren natürlich ihre Entscheidung, aber wir haben auch die notwendigen Vorschläge und Warnungen gemacht“, sagte er.