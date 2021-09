Sieg gegen Polen: Türkei steht bei Volleyball-EM im Halbfinale

Teilen

Plowdiw – Mit einem 3-0 Sieg gegen Polen im Viertelfinale der Volleyball-EM am Dienstagabend gelingt der Türkei der Einzug ins Halbfinale.

Die türkische Volleyball-Nationalmannschaft der Frauen gewann das Viertelfinalspiel in der Kolodruma-Sporthalle in Plowdiw, Bulgarien, mit 25-18, 25-14 und 25-23.

Am Montag bezwangen die Türkinnen zudem Tschechien und am 24. August die Niederlande, beide Spiele mit einem klaren 3-0.

Vierundzwanzig Mannschaften traten in vier Gruppen gegeneinander an. Die vier besten Mannschaften jeder Gruppe stiegen am Ende der Gruppenphase auf. Das Achtelfinale und das Viertelfinale wurden in Bulgarien und Serbien ausgetragen, das Halbfinale und das Finale in Serbien. Die türkische Nationalmannschaft wird im Halbfinale am 3. September auf den Sieger der Partie Serbien-Frankreich treffen.