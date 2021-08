Putin und Erdogan vereinbaren stärkere Koordinierung in Afghanistan-Fragen

Der russische Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdogan haben in einem Telefongespräch die Lage in Afghanistan erörtert und die Stärkung der "bilateralen Koordinierung in Afghanistanfragen" vereinbart, wie der Kreml am Samstag mitteilte.

Moskau – Der russische Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdogan haben in einem Telefongespräch die Lage in Afghanistan erörtert und die Stärkung der „bilateralen Koordinierung in Afghanistanfragen“ vereinbart, wie der Kreml am Samstag mitteilte. Die Staatschefs betonten, dass die Terrorismusbekämpfung und die Bekämpfung des Drogenhandels Priorität hätten, so der Kreml.

„Sie hatten eine eingehende Diskussion über die Lage in Afghanistan. Sie stellten fest, wie wichtig es ist, die Stabilität und den zivilen Frieden in diesem Land sowie die strikte Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit und der Ordnung zu gewährleisten. Es wurde betont, dass die Bekämpfung des Terrorismus und des Drogenhandels vorrangige Aufgaben sind. Der Präsident vereinbarte, die bilaterale Koordinierung in Afghanistanfragen zu verstärken“, heißt es in der Erklärung.

Erdogan habe betont, dass die Türkei auch in Zukunft die Verantwortung für die Sicherheit und den Betrieb des Flughafens in Kabul übernehmen könne und dass diese Verantwortung zur Beseitigung der Bedenken aller Parteien, der internationalen Gemeinschaft und insbesondere des afghanischen Volkes beitragen werde, so eine Erklärung des türkischen Präsidialamtes.

„Präsident Erdogan drückte die Hoffnung der Türkei auf einen reibungslosen Übergang in Afghanistan aus und betonte, dass es wichtig sei, dass die Taliban die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholten, einen integrativen Ansatz gegenüber allen ethnischen Gruppen verfolgten und ihre Versprechen einlösten“, heißt es in der Erklärung weiter.

Erdogan habe ferner darauf hingewiesen, dass die neue Regierung, die in Afghanistan gebildet werden soll, repräsentativ sein sollte, so dass sie die Vielfalt des afghanischen Volkes widerspiegelt. Er habe den Beginn der Gespräche zwischen den Taliban und der Führung in Kabul als vielversprechend bezeichnet und zudem auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Kanäle des Dialogs mit den Taliban während dieses Prozesses offen zu halten und ein schrittweises Engagement anstelle eines auf strengen Bedingungen basierenden Ansatzes zu verfolgen.

Die Taliban haben am vergangenen Sonntag ihren „Siegeszug“ gefeiert und die Kontrolle über Afghanistans Hauptstadt Kabul übernommen.