Die Reisezeit rückt näher aber Sie kommen nicht von Ihrer Arbeit weg? Wieviel Meetings müssen noch gemacht werden und welche Möglichkeiten haben Sie Ihre Ablage zu erledigen? All das geht durch den Kopf eines Geschäftsmannes oder einer Geschäftsfrau, kurz bevor sie sich einen Camper mieten möchte und ihren Urlaub antritt. Heutzutage ist es möglich, dass Office mit in den Urlaub zunehmen und dort die wichtigsten Dinge weiter zu bearbeiten. Hierzu sollten jedoch einige Dinge beachtet werden.

Was macht das Arbeiten im Wohnmobil besonders?

Natürlich ist es etwas Besonderes, wenn Sie auf Ihrer Reise arbeiten können, denn Sie verbringen nicht nur Zeit mit der Familie oder den Reisebegleitern, sondern auch mit sich selbst. Es ist ruhig im Wohnmobil, wenn die Familie außerhalb verweilt. Sie können sich im Grünen auf dem Campingplatz entspannen und trotz Job Ihre Seele baumeln lassen. Wenn Sie eine Pause machen, können Sie über den Campingplatz spazieren und sich entspannen, auch das ist ein Vorteil beim Homeoffice im Wohnmobil. Mittlerweile gibt es in den modernen Wohnmobilen eine USB-Steckdose. Auf jedem Campingplatz gibt es einen Stromanschluss und auch Gadgets für den Campingurlaub sind angesagt. Mit einer Powerbank ist es möglich längere Zeit mit dem Smartphone zu arbeiten. Auch der Laptop

kann an die normale Steckdose angesteckt werden.

Homeoffice im Wohnmobil

Die Arbeit muss manchmal mit auf Reisen gehen, vor allem, wenn Sie selbstständig sind oder sich einige Dinge noch erarbeiten müssen, bevor das Büroalltag wieder anfängt. Einige arbeiten freiberuflich und möchten sich so ein kleines Zubrot verdienen. Vor allem, wenn Sie viel Reisen undunterwegs sind. Dann ist es auch ideal im Wohnmobil zu arbeiten. Egal ob Sie dieses selbst besitzen oder mieten. Ideale Bedingungen müssen im Camper gegeben sein, um einen schönen Arbeitsalltag auch im Urlaub zu verleben.

Wo geht die Reise hin?

Es ist egal, wo Sie mit dem Wohnmobil hinfahren. In der EU haben Sie die Möglichkeiten mit dem Handy einen Hotspot zu Ihrem PC zu legen. Dann brauchen Sie keinen externen Stick für eine Internetverbindung. Am Campingtisch im Vorzelt, auf einem schönen Stein etwas außerhalb des Caravans oder vielleicht sogar ergonomisch auf einem Bürostuhl, den Sie einfach vor den Esstisch schieben. Egal wo sich Ihr Arbeitsplatz befindet, Sie haben alles unter Kontrolle und können auch den Urlaub genießen. Eine Reise in den Norden Europas kann Gemütlichkeit ausstrahlen.

Freie Zeiteinteilung der Arbeit

Wenn Sie den ganzen Tag mit Ihrer Familie am Strand verbringen und am Abend einige Stunden arbeiten, wenn die Kinder im Bett sind, dann ist das ideal, auch mal aus dem Arbeitsalltag auszubrechen und trotzdem alles zu schaffen, was der Chef verlangt. Wenn die Kinder 21 Uhr in die Betten fallen, dann geht Ihr Arbeitsalltag für die nächsten 3 Stunden los. Nicht zu lange und auch nicht zu kurz, sondern genauso eine Zeiteinteilung, dass Sie alles, was anfällt schaffen. Genauso machen es viele Menschen, die gern reisen, jedoch nicht ständig Urlaub nehmen können, weil die Firma sie braucht. Natürlich gibt es auch Frühaufsteher, die den Sonnenaufgang vom Wohnmobil erleben und dabei an ihrem Rechner sitzen. Von 6 Uhr bis 9 Uhr früh können Sie ebenfalls gut arbeiten, bis die Kinder aus dem Bett kommen und Sie gemeinsam frühstücken.

Klima für einen guten Arbeitsplatz im Wohnmobil

Im Sommer kann es manchmal sehr heiß im Wohnmobil sein, denn es heizt sich auch im Schatten sehr auf. Viele haben eine Klimaanlage und nutzen diese für ihre Büroarbeiten tagsüber. Andere möchten den Tag mit der Familie verbringen und fangen abends erst an, wenn die Sonne untergeht. Egal, für welche Variante des Home-Office Sie sich entscheiden, es wird die Beste für sich und Ihre Familie sein. Wunderschön ist es, wenn die Menschen zusammen Spaß haben und neue Orte erleben. Doch auch die Arbeit darf nicht darunter leiden. Selbstständige sind meist beschäftigt und können ihre Firma auch im Urlaub nicht ohne Aufsicht lassen.

Es fallen Daten an, die bearbeitet werden müssen, es können Online-Meetings dazukommen und viele andere Dinge, die, während

eines Urlaubs im Wohnmobil sehr gut gemeistert werden können. Fahren Sie im Sommer nach Schweden, Dänemark oder Norwegen mit ihrem Miet-Caravan, so ist es dort nicht sehr heiß, sondern eher gemütlich. Auch tagsüber können Sie von Ihrem Platz aus arbeiten, ohne zu schwitzen. Italien dagegen ist eher für den Oktober oder April geeignet. Dann ist zwar das Mittelmeer noch nicht allzu warm, aber bei einer Rundreise können Sie und Ihre Familie die schönsten Städte und Orte im Land besuchen, ohne einen Hitzschlag in der Mittagssonne zu bekommen.

Meetings in anderen Städten mit dem Wohnmobil-Urlaub verbinden

Sie müssen zu einem Meeting in eine weit entfernte Stadt? Dann nehmen Sie doch gleich die ganze Familie mit, wenn diese frei hat, und geben Sie Ihnen die Chance viel Neues kennenzulernen. Beim Meeting können die anderen einen Bummel durch die Altstadt machen oder sich ein Fahrrad mieten und die Gegend erkunden. Egal, wo Sie Ihren Urlaub verbringen, sie werden großartige Erlebnisse haben. Hohe Hotelrechnungen werden dadurch ebenfalls gemindert, denn diese müssen Sie als Selbstständiger oder Freiberufler oft selbst bezahlen.