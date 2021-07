Oppositionspolitikerin Meral Akşener: „Sie versuchen, alles zu verkaufen“

Teilen

Ankara – Die Vorsitzende der oppositionellen İYİ-Partei, Meral Akşener, hat die Privatisierung der staatlichen Waffenschmiede MKE und des Stromanbieters TEİAŞ scharf verurteilt.

„Sie versuchen, alles zu verkaufen, was unserer Nation gehört“, zitiert die englischsprachige Hürriyet Daily News Akşener, die bei der wöchentlichen Fraktionssitzung der İYİ Partei sprach.

Die in öffentlichem Besitz befindliche TEİAŞ habe 2020 einen Umsatz von 14,9 Milliarden Türkischen Lira gemacht (etwa 1,4 Mrd. €), aber trotz dieser Einnahmen habe sich die Regierung für die Privatisierung des Unternehmens stark gemacht, erklärte Akşener weiter. Die Oppositionspolitikerin warnte, dass die Kontrolle des Unternehmens in den Händen des Staates bleiben solle. So ein Schritt könne die Unabhängigkeit der Türkei gefährden.

„Bevor es zu spät ist, wenden Sie sich von diesem Fehlverhalten ab“, sagte Akşener an den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan gerichtet.

