Türkei

Meteorologen warnen vor Extremhitze

Meteorologen in der Türkei haben vor einer anrückenden Hitzewelle gewarnt. Temperaturen sollen während des viertägigen Opferfestes in der Marmararegion, in der Ägäis, im östlichen Mittelmeer und in bestimmten Teilen Zentralanatoliens, um bis zu sieben Grad über den saisonalen Durchschnittswerten liegen.