Das Ende der Feindseligkeiten in Karabach mit der Unterzeichnung der trilateralen Erklärung hat in Armenien unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Das Erwachen der armenischen Gesellschaft, die während des Krieges mit falschen Informationen gefüttert worden war, nächtlich mit Nachrichten über die Niederlage, hatte zu einem Chaos geführt. Verschiedene politische Gruppen haben die Gelegenheit ergriffen, die aktuelle Regierung zu stürzen und die Macht zu übernehmen.

Ein Gastbeitrag von Gurban Mammadow

Diejenigen, die eine Niederlage nicht akzeptieren können

Die politische Krise hat sich zum Nachteil der Opposition ausgewirkt. Sie bezeichneten die amtierende Regierung als „Verräter“ und „Abtrünnige“, hatten radikale Nationalisten um sich geschart und versuchten, mit deren Unterstützung die Macht zu ergreifen. Historisch gesehen waren antitürkische politische Bewegungen wie Dashnaktsutyun an vorderster Front in dieser Richtung tätig.

Diejenigen, die sich mit der neuen Realität in der Region nicht abfinden können, bereiten sich bereits auf die nächsten Kriege vor. Während Aserbaidschan über Themen wie die Öffnung der Kommunikation in der Region und den Aufbau neuer Wirtschaftsbeziehungen auf der Grundlage der Anforderungen der trilateralen Erklärung spricht, hat Armenien einen anderen Ansatz. Insbesondere die antitürkische Propaganda unter den jungen Leuten und ihr Aufruf zum Kampf um Karabach können gefährliche Folgen haben.

Kostenlose militärische Ausbildung für Jugendliche

POGA, eine militärisch-patriotische Schule, wurde kürzlich in Armenien eröffnet. Menschen verschiedener Altersgruppen versammeln sich um die Schule, in der am 29. März 2021 der Unterricht begann. Das Hauptaugenmerk wird auf die Jugend gelegt. Neben den Männern nahmen auch Frauen an der Schulung teil. Sie lernen den Umgang mit Kampfausrüstung, Schießen, Bergsteigen, Erste Hilfe, Militärtaktik und so weiter. Diejenigen, die in den Stab kommen, durchlaufen auch eine psychologische Ausbildung.

Die Aktivitäten von POGA beruhen auf radikalem Nationalismus und antitürkischer Propaganda. Auf der Facebook-Seite der Organisation werden regelmäßig solche „Helden“ wie Garegin Nzhdeh und Monte Melkonian zitiert. In praktisch jedem Beitrag rufen Nutzer zum Krieg auf: „Der Feind ist der Feind“, „Wir haben kein Recht, schwach zu werden“, „Lasst uns eine große Kraft sein und der ganzen Welt beweisen, dass wir nicht fallen werden“, „Wir müssen stärker sein und eine Volksarmee sein. „Mehr brauchen“ lenkt junge Menschen vom gesunden Menschenverstand ab.

Die Tatsache, dass die Schulung kostenlos ist, wirft einige Fragen auf. Die militärische Ausbildung ist bekanntlich teuer: Versorgung des Personals mit Waffen und anderer Ausrüstung, Reisekosten, Verpflegung usw. E. werden Mittel benötigt für. Während es kaum Informationen über die Finanzierungsquellen von POGA gibt, ist bekannt, dass die Organisation Unterstützung aus der Diaspora erhält. In einer der auf Facebook geposteten Informationen bedanken sich die Organisatoren bei dem armenisch-amerikanischen Vrej Grigoryan für seine Unterstützung. Obwohl die Übungen hauptsächlich in Eriwan stattfinden, werden auch an anderen Orten Militärübungen abgehalten. Insgesamt werden im Mai etwa 300 Personen an Schulungen in Tavush und Lori marzes teilnehmen. Das nächste Training soll im Dilijan-Nationalpark stattfinden.

Was verspricht POGA für die Zukunft

Junge Menschen mit einer radikal nationalistischen Denkweise zu erziehen und sie mit antitürkischer Propaganda zu vergiften, ist gefährlich für die Zukunft der Region. Die neue politische Realität im Südkaukasus nach dem Krieg hat große Chancen für alle Länder der Region geschaffen. Armenien und Aserbaidschan müssen diese Chancen nutzen und wichtige Schritte unternehmen, um einen dauerhaften Frieden im Südkaukasus zu schaffen. Nach der Unterzeichnung der trilateralen Erklärung drückte Aserbaidschan seine Einstellung zu diesem Thema und sein Interesse an neuen regionalen Projekten aus.

In Armenien sieht die Realität jedoch anders aus: Während einige Kräfte die Notwendigkeit sehen, die Beziehungen zur Türkei und Aserbaidschan zu normalisieren, haben sich nationalistische politische Kräfte wie Dashnaksutyun, Politiker wie Robert Kocharyan und Initiativen wie POGA gebildet. Sie sind überzeugt, dass die nächste Phase des Krieges stattfinden wird, und sie haben bereits begonnen, sich auf diesen Krieg vorzubereiten. Junge Menschen, die mit der POGA-Ideologie aufgewachsen sind, werden die Aufnahme eines Dialogs zwischen Armenien und Aserbaidschan und damit die Normalisierung der Beziehungen zwischen den Völkern nicht zulassen.

Repatriierung: Eine Gefahr für Armenien

Junge Menschen in die militärische Ausbildung durch Organisationen wie POGA einzubeziehen, ist in erster Linie für Armenien gefährlich. In einer Zeit, in der das Land in einer politischen Krise steckt, in der es Spaltungen unter den Bürgern gibt, kann die Ausbildung junger Menschen mit einer radikal-nationalistischen Mentalität, die Ausbildung zum Gebrauch von Waffen, in naher Zukunft zu Problemen in der armenischen Gesellschaft führen. Junge Menschen, die mit der POGA-Ideologie aufgewachsen sind, werden auf Armenier treffen, die anders denken als sie, und die Frieden wollen, nicht Krieg. Die POGA-Jugend wird diese Armenier als ihre Feinde sehen.

In der Geschichte hat es viele solcher Vorfälle gegeben. Schon während des Ersten Weltkriegs verübten die Armenier, die den „Befreiungskampf“ im Osmanischen Reich begannen, im Auftrag der Kirche Massaker nicht nur an Muslimen, sondern auch an Armeniern, die sich ihnen nicht anschlossen. Wir kennen auch die jüngsten Aktionen radikaler Bewegungen wie Sasna Tsrer: 2016 töteten Mitglieder der Gruppe, die ein Polizeiregiment in Eriwan angriffen, Vollzugsbeamte. Dies zeigt, dass Armenier, die mit radikalem Denken erzogen und organisiert wurden, eine Bedrohung für Armenien selbst darstellen. Das Einbeziehen von Frauen in die Ausbildung ist gefährlicher. Unter dem Einfluss der nationalistischen Ideologie begannen die Frauen später, ihre Kinder in dieser Richtung zu erziehen. Dies hindert die Gesellschaft daran, eine gesunde Denkweise zu entwickeln.

Krieg oder Frieden?

Die armenische Regierung muss die Situation sorgfältig prüfen. Krieg oder Frieden? Welche Option verspricht eine bessere Zukunft für Armenien? Wie können junge Menschen, die in einer radikal nationalistischen Mentalität aufgewachsen sind und sich auf den nächsten Krieg vorbereiten, zu Armenien beitragen? Was wird Armenien im nächsten Krieg gewinnen?

Gastbeiträge geben die Meinung der Autoren wieder und stellen nicht zwingenderweise den Standpunkt von nex24 dar.

