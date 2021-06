Erdogan: Keine unlösbaren Probleme zwischen der Türkei und den USA

Es gibt kein Problem, das in den Beziehungen zwischen der Türkei und den Vereinigten Staaten nicht gelöst werden kann, sagte Präsident Recep Tayyip Erdoğan nach einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden in Brüssel.

Teilen

Brüssel – Es gibt kein Problem, das in den Beziehungen zwischen der Türkei und den Vereinigten Staaten nicht gelöst werden kann, sagte Präsident Recep Tayyip Erdoğan nach einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden in Brüssel. Sie hätten vereinbart direkte Kanäle des Dialogs effektiv und regelmäßig zu nutzen, so Erdoğan.

„Wir haben die Schritte evaluiert, die unternommen werden können, um das wirtschaftliche Potenzial zwischen uns voll auszuschöpfen, unter Berücksichtigung der neuen Möglichkeiten, die sich nach der Coronavirus-Pandemie ergeben werden“, sagte Erdoğan weiter und betonte die Bedeutung der Wiederbelebung der bestehenden bilateralen Zusammenarbeit und der regionalen Konsultationsmechanismen zwischen den beiden Ländern.

Mit dem Hinweis, dass sein Treffen mit Joe Biden positiv für die Beziehungen war, erklärte Erdoğan, dass er den US-Präsidenten eingeladen habe, die Türkei zu besuchen, und fügte hinzu, dass Biden das Land wahrscheinlich bald besuchen werde.

Biden: Es war positiv und produktiv

In der Pressekonferenz, die mit dreistündiger Verspätung stattfand, sprach US-Präsident Biden sowohl über den NATO-Gipfel als auch über sein Treffen mit Erdoğan.

„Ich habe gerade ein Treffen mit dem türkischen Präsidenten Erdoğan beendet. Wir hatten ein positives und produktives Treffen, das größtenteils unter vier Augen stattfand. Wir hatten ausführliche Diskussionen darüber, wie wir bei einer Reihe von, einer Reihe von Themen vorgehen. Unsere beiden Länder haben zahlreiche Pläne. Unsere Teams werden unsere Diskussionen fortsetzen, und ich bin zuversichtlich, dass wir echte Fortschritte mit der Türkei und den Vereinigten Staaten machen werden“, so Biden.

Die Beziehungen zwischen den beiden NATO-Verbündeten sind wegen einer Vielzahl von Themen angespannt. Im Dezember sanktionierten die Vereinigten Staaten die Türkei für den Kauf russischer S-400-Verteidigungssysteme, während Ankara durch die US-Unterstützung für die kurdische YPG-Miliz in Syrien, die es als terroristische Organisation betrachtet, verärgert ist.

Beide Länder haben in letzter Zeit jedoch die Bereitschaft zur Wiederannäherung signalisiert. Biden werde künftig die „strategische Partnerschaft“ mit der Türkei zur Lösung regionaler Probleme wie in Libyen, wo beide Länder den Einfluss Russlands eindämmen wollen. Viele in Ankara haben auch das Angebot der US-Regierung, der türkischen Führung eine Vermittlerrolle bei den Afghanistan-Verhandlungen zu geben, als Teil dieser Strategie interpretiert.

Zum Thema

„Nato 2030“

USA: „Türkei ist ein geschätzter Verbündeter“

Die Türkei ist ein Land, „an dessen Verankerung wir in der NATO starkes Interesse haben“, sagte US-Außenminister Antony Blinken am Dienstag in einer Pressekonferenz mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg vor dem NATO-Außenministertreffen in Brüssel.