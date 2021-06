Deutschland bereits in der Gruppenphase schwer gefordert

Teilen

Jetzt sind es nur noch wenige Tage, bis es bei der Europameisterschaft endlich losgeht. Entsprechend steigt die Vorfreude bei den teilnehmenden Mannschaften und auch bei den vielen Fußballfans immer mehr. Im letzten Jahr konnte die EURO 2020 aus bekannten Gründen nicht ausgetragen werden, aber in diesem Sommer spricht zum Glück nichts gegen eine Austragung dieser Europameisterschaft.

Bei der EURO 2020 gibt es schon in der Gruppenphase viele packende Duelle und aus diesem Grund sollte man sich unbedingt den EM 2021 Guide genau anschauen, um keine spannenden Spiele zu verpassen. Besonders spannend dürfte es diesmal vor allem auch für die deutsche Nationalmannschaft werden. Schließlich muss die DFB-Elf in der stärksten Gruppe um den Einzug in das Achtelfinale kämpfen.

Deutschland muss bereits in der Vorrunde überzeugen

Bei früheren Turnieren hatte Deutschland häufig Glück bei der Auslosung und startete häufig in einer relativ einfachen Gruppe. Dadurch konnte sich die deutsche Nationalmannschaft in der Vorrunde häufig erst einmal ohne den ganz großen Druck einspielen. Bei der diesjährigen Europameisterschaft muss die Truppe von Bundestrainer Jogi Löw dagegen von Anfang an Vollgas geben. Schließlich muss die DFB-Elf versuchen gegen Frankreich, Portugal und Ungarn ein Ticket für das Achtelfinale zu lösen.

Gleich im ersten Spiel trifft Deutschland in München auf den amtierenden Weltmeister Frankreich, der auch bei dieser Europameisterschaft zu den Topfavoriten auf den Titelgewinn zählt. Man darf also gespannt sein, ob die DFB-Elf gegen die Franzosen beim Auftaktspiel mithalten kann. Anschließend trifft Deutschland auf den Titelverteidiger Portugal. Wobei der noch amtierende Europameister wahrscheinlich nicht ganz so stark einzuschätzen ist wie der aktuelle Weltmeister. Zum Abschluss geht es für Deutschland dann in der Gruppenphase noch gegen Ungarn.

Dabei darf die deutsche Nationalmannschaft definitiv nicht den Fehler machen und den vermeintlich schwächsten Gegner in der Gruppe F auf die leichte Schulter nehmen. Wobei man schon gespannt sein darf, mit wie vielen Punkten das Team von Jogi Löw in dieses letzte Gruppenspiel gehen wird.

Löw will sich mit dem Gewinn der Europameisterschaft verabschieden

Der Bundestrainer Löw wird mit Sicherheit besonders motiviert in diese Europameisterschaft gehen. Schließlich steht bereits fest, dass Jogi Löw nach diesem Turnier seinen Platz bei der Nationalmannschaft freimachen wird. Man darf auch gespannt sein, wo es Löw danach hinziehen wird. Es geht also eine insgesamt erfolgreiche Zeit, die mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft im Jahr 2014 gekrönt wurde zu Ende.

Allerdings enttäuschte Deutschland bei der letzten Weltmeisterschaft in Russland und schied bereits am Ende der Vorrunde aus. Diesen schlechten Eindruck will Jogi Löw jetzt unbedingt bei der anstehenden Europameisterschaft korrigieren. Aus diesem Grund will der Bundestrainer bei der EURO 2020 so weit wie möglich kommen und im Idealfall das Turnier gewinnen.

Allerdings muss sich die deutsche Nationalmannschaft dafür zunächst einmal in der schweren Vorrundengruppe durchsetzen und die nächste Runde erreichen.

Sollte das gelingen, dann muss die DFB-Elf auf jeden Fall die Heimat verlassen und für die Achtelfinalpartie in eine andere europäische Stadt reisen. Das dürfte die Nationalmannschaft aber nicht weiter stören, wenn man dann je nach Platzierung in der Gruppe F in Bukarest, London oder vielleicht auch in Sevilla um den Viertelfinaleinzug kämpfen kann.

Auch interessant

– Corona-Krise –

Fußball EM 2021: Wie viele Zuschauer ins Stadion dürfen

Bei der Fußball EM 2021 bahnt sich ein Kartenchaos an. In München ist die endgültige Entscheidung über die maximale Zahl der Zuschauer noch nicht getroffen.