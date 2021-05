US-Politikerin Rashida Tlaib verurteilt Militärhilfen an Israel

Vor dem Hintergrund der seit Tagen anhaltenden Zusammenstöße in Jerusalem hat die US-Politikerin Rashida Tlaib die US-Militärhilfen an Israel scharf verurteilt.

Detroit – Vor dem Hintergrund der seit Tagen anhaltenden Zusammenstöße in Jerusalem hat die US-Politikerin Rashida Tlaib die US-Militärhilfen an Israel scharf verurteilt.

Das Geld der amerikanischen Steuerzahler werde verwendet, um Menschenrechtsverletzungen zu begehen. Der Kongress müsse die Hilfen, die nach Israel geschickt werden, an Bedingungen knüpfen und sie ganz beenden, wenn diese Bedingungen nicht eingehalten werden, so die palästinensischstämmige Demokratin auf Twitter. Erklärungen brächten nichts. „Genug ist genug“, so Tlaib.

Tlaib erinnerte daran, dass nur wenige Tage zuvor 75 Prozent ihrer Kollegen, Demokraten und Republikaner, sich verpflichtet hätten, die Milliardenhilfen an Israels Militär nicht an Bedingungen zu knüpfen.

„Tage später nahm der Apartheidstaat die Zwangsumsiedlung in #SheikhJarrah wieder auf. Jetzt sehen wir Granaten, Kugeln und Tränengas in der Al-Aqsa“, so Tlaib weiter.

Tlaib:

Al-Aqsa ist die drittheiligste Stätte des Islams, und Menschen, die während der heiligsten Tage des heiligen Monats Ramadan beten, wurden von israelischen Streitkräften geschlagen, vergast, erschossen und getötet. Ihnen wird medizinische Hilfe verweigert und sie werden gezwungen, Gebetsteppiche als Tragen zu benutzen. Ein Ort des Friedens, der durch Gewalt entweiht wurde.

Am Sonntag und Montag kam es auf dem Höhepunkt des muslimischen heiligen Monats Ramadan in Teilen Ost-Jerusalems zu neuen Konfrontationen zwischen Palästinensern und der israelischen Polizei, unter anderem in Sheikh Jarrah und außerhalb der ummauerten Altstadt, sowie in Haifa, einer gemischt arabisch-jüdischen Stadt im Norden Israels auf dem Höhepunkt des muslimischen heiligen Monats Ramadan.

Die Zusammenstöße wurden durch die geplante gewaltsame Räumung mehrerer palästinensischer Familien aus dem Viertel Sheikh Jarrah in Ost-Jerusalem und die vorübergehende Schließung des Damaskustors in der Altstadt ausgelöst.

