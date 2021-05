Türkei: Diese Länder brauchen zur Einreise keinen Corona-Test mehr

Teilen

Ankara – Ab dem 15. Mai benötigen Bürger aus zahlreichen Ländern zur Einreise in die Türkei keinen PCR-Test mehr.

Wie das Gesundheitsministerium am Sonntag mitteilte, werden ab dem genannten Datum 16 Länder und Regionen von der Testpflicht befreit.

Zu den Ländern und Regionen gehören Hongkong, China, Taiwan, Vietnam, Australien, Neuseeland, Singapur, Thailand, Südkorea, Israel, Japan, Großbritannien, Lettland, Luxemburg, Ukraine und Estland, berichtet die Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf das Gesundheitsministerium.

Harter Lockdown

Nachdem die Türkei wochenlang alarmierende Corona-Zahlen vermeldete, sah sich die Regierung gezwungen eine Notbremse zu ziehen. Am vergangenen Donnerstag trat daraufhin ein dreiwöchiger Lockdown in Kraft. Alle öffentlichen Gebäude und Schule bleiben geschlossen. Reisen zwischen Städten sind in dieser Zeit nur noch mit Sondergenehmigung möglich

Die werktägliche Ausgangssperre dauert nun von 19 Uhr (vorverlegt von 21 Uhr) bis 5 Uhr morgens, während der auch Fahrten zwischen den Städten verboten sind, außer in Notfällen. In Städten mit hohem Risiko gelten auch in der Woche Ausgangssperren. Cafés und Restaurants bieten nur Liefer- und Mitnahmeservices an, während Hochzeitssäle, Sportzentren und Spielhallen bis zum Ende des Ramadan geschlossen bleiben.

Wie der Gesundheitsminister weiter mitteilt, wurden seit der am 14. Januar begonnenen landesweiten Impfkampagne der Türkei 22,8 Millionen Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Davon seien 9,1 Millionen Menschen zwei Mal geimpft worden.

