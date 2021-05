Slowenien für EU-Beitritt der Türkei

Der slowenische Außenminister Anze Logar hat zugesagt, eine konstruktive Rolle für die Mitgliedschaft der Türkei in der Europäischen Union zu spielen.

Ljubljana – Der slowenische Außenminister Anze Logar hat zugesagt, eine konstruktive Rolle für die Mitgliedschaft der Türkei in der Europäischen Union spielen zu wollen.

Wie die Nachrichtenagentur Anadolu berichtet, erklärte Logar auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Çavuşoğlu, dass Slowenien während seiner Amtszeit als Präsident des Rates der Europäischen Union den Dialog zwischen der EU und der Türkei fördern werde.

„Slowenien wird auf den Dialog bestehen. Wir denken, dass die offenen Fragen im Rahmen der gegenseitigen Interessen angesprochen und bewertet werden sollten. Ich habe erklärt, dass Slowenien in dieser Hinsicht eine äußerst konstruktive Rolle spielen wird. Wir betonten, wie wichtig es ist, weitere Schritte zu unternehmen, insbesondere in Bezug auf die Zollunion. Wir werden auch unsere Unterstützung für die Visaliberalisierung anbieten. Sie können eine sehr konstruktive Rolle von Slowenien erwarten“, so Logar.

Slowenien wird im Juli zum zweiten Mal den Vorsitz im Rat der Europäischen Union übernehmen.

Çavuşoğlu betonte, dass der Besuch von hochrangigen EU-Beamten in Ankara im vergangenen Monat fruchtbare Diskussionen zwischen beiden Seiten ermöglicht habe.

„Es gibt jetzt eine viel bessere Atmosphäre in unseren Beziehungen. Jetzt ist es an der Zeit, konkrete Schritte zu unternehmen. Insbesondere sind wir der Meinung, dass es wichtig ist, Schritte zu unternehmen, um bei wichtigen Themen wie Dialogen auf hoher Ebene zusammenzuarbeiten, wie zum Beispiel bei der Modernisierung der Zollunion, der Visaliberalisierung, dem Kampf gegen den Terrorismus und der Einwanderung, wie mein Amtskollege sagte“, so Çavuşoğlu.

Bilaterale Beziehungen

Çavuşoğlu fügte hinzu, dass sich die Beziehungen zwischen der Türkei und Slowenien in allen Bereichen entwickeln.

„Unser Handelsvolumen hat 2 Milliarden Dollar erreicht und es wächst immer noch auf eine ausgeglichene Weise. Außerdem werden wir gemeinsam für Stabilität und Wohlstand auf dem Westbalkan zusammenarbeiten“, sagte Çavuşoğlu.

Çavuşoğlu traf am Dienstag zu offiziellen Gesprächen mit hochrangigen Politikern in der Hauptstadt Ljubljana ein. Dort traf er traf auch den Vorsitzenden der slowenischen islamischen Gesellschaft Mufti Nedzad Grabus.

