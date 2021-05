Online-Glücksspiel in Deutschland und der Welt

Teilen

Glücksspiel gibt es in fast allen Kulturen schon seit Beginn der Menschheit. Das Triumphgefühl beim Gewinn, die Befriedigung, die sich einstellt, wenn man das Gefühl hat für etwas belohnt zu werden, ist ein zutiefst menschlicher Vorgang. Durch eine vernünftige Regulierung des Glücksspiels ist ein Schutz der Spieler vor Sucht und Betrug ohne weiteres möglich.

Aktuelle Glücksspiel – Regelung in Deutschland

Unlängst war eine rechtliche Grauzone in Deutschland der Grund für Ungewissheiten bei der Nutzung der Anbieter im Internet, lediglich wer in Schleswig-Holstein lebte, konnte Online-Casinos völlig legal nutzen. Wobei in anderen Bundesländern dadurch, dass das EU-Recht über dem staatlichen Recht stand, allerdings eine rechtlich unklare Lage entstand. Jetzt haben sich die Länder endlich geeinigt.

Durch den Glücksspielstaatsvertrag, der im Juli 2021 in allen deutschen Bundesländern in Kraft treten wird, ist das Online-Glücksspiel in allen Bundesländern legal möglich. Für Anbieter, die sich an die Regelungen in dem Vertrag halten, besteht schon seit dem 15. Oktober 2020 die Möglichkeit Online-Glücksspiel im Rahmen einer Übergangslösung anzubieten. Anbieter unterliegen strengen Regelungen, um Spieler beim Online-Glücksspiel besser zu schützen. Die wichtigsten davon sind:

• Einzahlungsgrenze von maximal 1.000 Euro pro Monat

• Eine Sperrdatei wird eingeführt, in der sämtliche Spielerdaten enthalten sind

• Umsetzung des Jugendschutzes und der Suchtprävention ist optimiert worden

• Anbieter benötigen eine Lizenz und müssen ein Deposit zur Absicherung der Einzahlungen hinterlegen

Wer in Online-Casinos sein Glück versuchen möchte, sollte unbedingt auf die Seriosität des Anbieters achten. Wer beispielsweise im Unibet Casino Erfahrungen macht, spielt sicher. Europäische Lizenzen, wie etwa aus Malta, bieten einen hohen Schutz für Spieler und eine entsprechende Rechtssicherheit. Um Strafen zu vermeiden oder gar Ansprüche geltend machen zu können, sollte auf illegales Glücksspiel verzichtet werden. Seriöse Anbieter verfügen über eine Lizenz aus einem Land der Europäischen Union. Unter anderem sind Anbieter, die über eine Lizenz von der Insel Malta verfügen, beliebt. Glücksspielbetreiber, die über eine in Malta ausgestellte Lizenz verfügen, unterliegen der Regulierung durch die Malta Gaming Authority. Sie gelten als besonders sichere und seriöse Online-Anbieter.

Bei Reisen ins Ausland sind Urlauber gut beraten, sich über die örtlichen Glücksspiel-Gesetze kundig zu machen. Das gilt selbst dann, wenn es sich um ein weniger exotisches Reiseziel handelt. So hat beispielsweise eines der beliebtesten Ziele der Deutschen eine ganz andere Gesetzeslage:

Aktuelle Glücksspiel-Regelung in der Türkei

Glücksspiele haben auch in der Türkei eine lange Tradition. Die Deutschen lieben nicht nur ihr Lottospiel und auch die Türken gelten vor allem als begeisterte Automaten- und Casinospieler. Immer beliebter werden in beiden Ländern Online-Casinos – allerdings ist die rechtliche Lage sehr unterschiedlich:

Bis in die 90 er Jahren war Glücksspiel in der Türkei weit verbreitet und galt als legal. Aber 1998 wurde landbasiertes Glücksspiel bis auf die staatliche Lotterie und Pferdewetten komplett untersagt. Verstöße gegen das Verbot werden geahndet. Nach und nach entdeckte die türkische Bevölkerung Online-Casinos als Alternative zu verbotenen Glücksspielen, weshalb diese im Jahr 2007 ebenfalls verboten wurden.

Bis auf wenige Ausnahmen ist also Glücksspiel jeglicher Art in der Türkei verboten. Heute gilt das Verbot sowohl für landbasierte als auch für Online-Glücksspiele. Es existiert eine erlaubte staatliche Lotterie (Milli Piyango) und Pferdewetten sind sowohl online als auch landbasiert legal möglich.

Glücksspiele trotz Verbot?

Wegen der Verbote nutzen einige Spieler in Ländern mit staatlichem Verbot zum Beispiel Reisen in Nachbarländer mit anderer Gesetzeslage, um dort in landbasierten Casinos zu spielen. Andere wiederum suchen nichtsdestotrotz ihr Glück in Online-Casinos. Einige Online-Casinos lassen die Registrierung von Spielern aus solchen Ländern zu.

Mittels einer VPN-Verbindung, welche für den Zweck des Online-Glücksspiels von so manchem Mitglied eines Staates mit strenger Gesetzeslage genutzt wird, wird die IP des Nutzers verschleiert und kann nicht zurückverfolgt werden. Die strafrechtliche Verfolgung ist erschwert. Um dies beispielsweise in der Türkei zu unterbinden, werden Webseitenzugriffe auf Online-Casinos seitens der türkischen Regierung gesperrt und mit dem Hinweis versehen, dass der Besuch dieser Webseite strikt untersagt ist.

Fazit

Nach wie vor stehen Regierungen und Religionen dem Thema Glücksspiel gespalten gegenüber. In Deutschland ist zum Glück endlich eine Einigung erreicht. Während die meisten europäischen Länder den liberalen Auffassungen ihrer Bürger entsprechende Gesetze vertreten, ist dies nicht überall auf der Welt der Fall. Um Unannehmlichkeiten oder gar schwere Folgen zu vermeiden, sollte man sich bei Reisen in entsprechende Länder den Gegebenheiten vor Ort anpassen. Auch die Nutzung einer VPN-Verbindung kann in manchen Ecken der Welt zu rechtlichen und anderen Problemen führen.

