Corona-Pandemie: Aserbaidschan dankt Russland für Unterstützung

Baku – Der aserbaidschanische Außenminister dankte Russland für seine Unterstützung bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie im Land durch die Entsendung von medizinischen Spezialisten und den russischen Impfstoff Sputnik V.

„Wir sind Russland dankbar für die Entsendung von medizinischen Spezialisten in unser Land und die Lieferung des Impfstoffs Sputnik V. Die Lieferung des russischen Impfstoffs wird einen sehr positiven Effekt auf die Geschwindigkeit und den Umfang der Impfung der aserbaidschanischen Bürger haben“, sagte Jechun Bajramow am Dienstag auf einer Pressekonferenz mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow. Die erste Charge des Impfstoffs sei am 2. Mai in Aserbaidschan angekommen, berichtet die Nachrichtenagentur TASS.

Die Pandemie sei eine Herausforderung für die ganze Menschheit und habe sich auch auf den Handelsumsatz zwischen Aserbaidschan und Russland ausgewirkt, betonte Bajramow .

„Der Rückgang des gegenseitigen Handelsumsatzes im Jahr 2020 war mit der Pandemie verbunden, aber er erreichte immer noch etwa drei Milliarden Dollar und bei den heutigen Gesprächen wurde das Potenzial für ein weiteres Wachstum hervorgehoben“, erklärte Bajramow.

Laut dem aserbaidschanischen Außenminister war die Pandemie ein guter Lackmustest für die russisch-aserbaidschanischen Beziehungen. „Bei den Verhandlungen haben wir mit Befriedigung festgestellt, dass unsere Länder diesen Test mit einer ausgezeichneten Note bestanden haben“, bemerkte Bajramow.

Sergej Lawrow traf am 10. Mai zu einem Arbeitsbesuch in Aserbaidschan ein. Bei dem Treffen wurde zudem ein Plan für interministerielle Konsultationen unterzeichnet. Der russische Außenminister kam in Baku auch mit Präsident Ilham Alijew zusammen. Alijew betonte, dass sein Land eine positive Dynamik in den Beziehungen mit Russland genießt.

„Es ist ein halbes Jahr seit Ihrem letzten Besuch vergangen und wir freuen uns, auf die anhaltende positive Dynamik in unseren Beziehungen hinzuweisen“, sagte Alijew bei seinem Treffen mit Lawrow. Alijew erinnerte daran, dass er im Mai ein Telefongespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geführt hat.

„Wir haben uns gegenseitig persönlich zu unserem gemeinsamen Sieg, dem Sieg über den Faschismus, gratuliert“, sagte er.

