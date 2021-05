Bitcoin und Bitcoin Cash: Was ist der Unterschied? Ist es eine gute Investition?

Teilen

Das Unternehmen Bitcoin.com wurde mit dem Ziel gegründet, die digitale Währung ohne Einschränkungen an alle Menschen auf der Welt weiterzugeben. Mithilfe der Technologie zum Aufbau eines verteilten Peer-to-Peer-Netzwerks werden digitale Zahlungen buchstäblich innerhalb weniger Sekunden ausgeführt.

Aufgrund eines Skalierungsfehlers des Bitcoin-Netzwerks wurde 2017 die Bitcoin-Blockchain in zwei separate Blockchains aufgeteilt, was zu einer neuen digitalen Währung namens Bitcoin Cash führte. BTH wurde zur erfolgreichsten BTC-Fork. Außerdem haben einige Dienste und Benutzergruppen sogar die BTC-Blockchain aufgegeben und auf BCH umgestellt. Warum passierte es? Wodurch unterscheiden sich diese beiden Kryptowährungen? Diese Fragen versuchen wir im Folgenden zu beantworten.

Bitcoin – die erste digitale Währung

Im Jahr 2009, nach der Veröffentlichung seines White Papers, das die Schaffung eines dezentralen digitalen P2P-Systems beschrieb, wurde Bitcoin zur weltweit ersten Kryptowährung. Heute ist Bitcoin die anerkannte alternative Währung mit einer Marktkapitalisierung von über 1 Billion Dollar. Es wird jetzt als Währung für Online-Abrechnungen, als Geldspeicher oder als neue alternative Anlage verwendet, deshalb möchten viele Menschen heutzutage Bitcoin kaufen.

Mit dem wachsenden Interesse an Bitcoin hat die Auslastung seines Netzwerks jedoch enorm zugenommen, was zu langsameren Transaktionen und höheren Gebühren für Benutzer geführt hat. Es wurde klar, dass Bitcoin für die weitere Entwicklung modernisiert werden muss.

Warum wurde Bitcoin Cash gegründet?

Bitcoin Cash wurde erstellt, um die für die ursprüngliche Bitcoin-Software charakteristischen Eigenschaften des Geldes wiederherzustellen. Im Laufe der Jahre wurden diese Eigenschaften aus Bitcoin entfernt, und der Prozess wurde von verschiedenen Personen, Organisationen und Firmen abgestoppt, die an der Erstellung des Blockchain-Protokolls beteiligt waren. Daher war das BTC-Netzwerk nicht für die Verwendung als Zahlungssystem geeignet.

Benutzer des Bitcoin-Systems beschworen sich über enorme Gebühren für die Möglichkeit, die Geschwindigkeit von Transaktionen zu erhöhen, da eine mit einer Mindestgebühr gesendete Überweisung Stunden dauern kann und es häufig Fälle bis zu mehreren Tagen gab. Dies alles war auf Probleme mit der Skalierbarkeit des Netzwerks zurückzuführen. Es gab Probleme bei der Erstellung von Bitcoin-Blöcken. Sie wurden alle gefüllt.

Schlimmer noch, aufgrund der steigenden Nachfrage waren die Bitcoin-Entwickler nicht in der Lage, die Blockgröße zu erhöhen, um Bitcoin zu skalieren. In ihren eigenen Worten sahen die BTC-Entwickler diesen „Belohnungsmarkt“ und die Langsamkeit von Transaktionen als positives Merkmal des Bitcoin -Netzwerks.

Dies führte dazu, dass viele in der Krypto-Community alternative digitale Münzen erstellten, da die Frustrationen von Benutzern in Bitcoin zunahm, da die Gebühren höher und Transaktionszeiten immer länger wurden.

SegWit-Update (Segregated Witness)

Es wurden verschiedene Lösungen für das Skalierbarkeitsproblem vorgeschlagen, aber die Segregated Witness-Technologie, kurz SegWit, hebt sich von ihrem Hintergrund ab. Hierbei handelt es sich um ein Blockchain-Upgrade, bei dem einige Daten entfernt werden, um Speicherplatz in Blöcken freizugeben. Dadurch können mehr Transaktionen im gleichen Zeitraum ausgeführt werden. Gegner von SegWit schlugen wiederum vor, die Blockgröße zu erhöhen.

Infolgedessen wurde beschlossen, SegWit zu implementieren und anschließend die Blockgröße zu erhöhen, was den Gegnern von SegWit jedoch nicht ausreichte. Im August 2017 wurde SegWit implementiert, und gleichzeitig mit diesem Upgrade wurde die Blockchain aufgeteilt, um die BTH-Altcoin zu erstellen, mit der größere Blöcke generiert werden konnten. Der ursprüngliche BTC konnte aufgrund von SegWit mehr Transaktionen durchführen als zuvor.

Bitcoin Cash – eine Fork von Bitcoin

Bitcoin Cash (BCH) ist eine erweiterte Version der BTC-Software. Eine Art Hochgeschwindigkeitsfork wurde 2017 auf den Markt gebracht. Das Hauptupdate von BTH ist die Erhöhung des Blocklimits auf 8 MB, wodurch das Skalierungsproblem behoben wird. Dies wiederum macht es für die Miner möglich, in der BCH-Kette effektiv, mehr Bestätigungen pro Sekunde zu verarbeiten, wodurch schnellere und billigere Überweisungen ermöglicht werden. Allein diese Tatsachen machen BCH zu einer idealen digitalen Währung für alle Finanztransaktionen weltweit.

Was man mit BCH tun kann:

Bitcoin Cash mit mehreren Grafikkarten abbauen

Währung wechseln

Elektronisches Geld mit Zahlungssystemen abheben

Kryptowährung als Zahlung für erbrachte Dienstleistungen oder im Internet verkaufte Waren erhalten.

Der Preis von Bitcoin Cash

Der Preis für BCH ist heute nicht sehr hoch, besonders im Vergleich mit Bitcoin. Die Situation kann sich jedoch schnell ändern. Die Wertsteigerung der Bitcoin Cash-Kapitalisierung in kurzer Zeit, die aktive Förderung der Währung in interessierten Kreisen spricht für seine hohe Perspektive.

Bitcoin, der Klassiker, der allen bekannt ist, konnte die Probleme mit der Langsamkeit und die hohen Transaktionskosten nicht lösen, was die Position seiner Fork stärkte. Die relative niedrige Preis von BCH im Vergleich zum Original erhöht auch seine Popularität. Es wird angenommen, dass Spekulanten am Aufstieg von Bitcoin Cash beteiligt waren, was es in hohem Maße von der Marktnachfrage abhängig machte.

Der Anstieg oder Abfall hängt von der Geschwindigkeit der erfolgreichen Integration einer sicheren Skalierungslösung ab, auf die die gesamte Community so lange gewartet hat. Der Preis von BCH für heute beträgt 550 Dollar und viele Experten sind einig, dass er weiter wachsen wird.

Unterschied zwischen Bitcoin und Bitcoin Cash

Der Hauptunterschied zwischen BTC und BCH ist die Blockgröße. Die Blockgröße von Bitcoin ist auf 1 MB begrenzt, während Bitcoin Cash einen Block von 8 MB bietet. Wenn ein Bitcoin-Block ungefähr 2.500 Transaktionen enthält, erreichte diese Zahl für die ersten BCH-Blöcke 7.000. Somit sehen die Aussichten für Bitcoin Cash in Bezug auf die Skalierbarkeit auf den ersten Blick viel besser aus.

Die meisten Bitcoin-Infrastrukturen (Brieftaschen, Zahlungsdienste usw.) unterstützen Bitcoin Cash jedoch nicht und betrachten es nur als eine andere Altcoin, nicht als „neuer Bitcoin“. Das heißt, dass seine Verwendung weiterhin auf Spekulationen an Börsen beschränkt ist.

Man kann also die folgenden Unterschiede zwischen beiden Kryptos hervorheben:

Der BTH-Knoten wurde auf 8 MB gegenüber 1 MB BTC erhöht.

Dem Fork-Netzwerk fehlt ein periodisches SegWit-Update, um die Überweisungsverarbeitung zu beschleunigen. Im BCH-Netzwerk gibt es keine Gebührensetzung (Replace-by-Fee) – die Möglichkeit, eine Transaktion vor der Bestätigung durch Zuweisung einer größeren Provision abzubrechen.

Fazit

BTH, die als eine fork für Bitcoin gilt, ist vielmals billiger als das Original, aber sein täglicher Umsatz beträgt ungefähr 65% von Bitcoin. Daraus können wir schließen, dass BCH-Münzen für Abwicklungsoperationen und Spekulationen verwendet werden und Einlagen in BTC Anlagecharakter haben. Sie können alle Stärken und Schwächen dieser beiden Kryptos auswägen und die Entscheidung in Bezug auf Investition basierend auf Ihren Zielen, Vorlieben und Anlagegröße treffen.