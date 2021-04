Serbien will in Bosnien und Herzegowina ihre Beziehungen auch mit Bosniern und Kroaten stärken und nicht nur mit Serben, sagte der serbische Präsident Aleksandar Vučić.

Serbien Vučić: Serbien will stärkere Beziehungen zu Bosniaken und Kroaten in Bosnien

Belgrad – Serbien will in Bosnien und Herzegowina ihre Beziehungen auch mit Bosniern und Kroaten stärken und nicht nur mit Serben, sagte der serbische Präsident Aleksandar Vučić am Donnerstag in Banja Luka, bei einem offiziellen Besuch der serbischen Delegation in der Stadt.

„Wir haben nicht die Absicht, bei den Konflikten und Kriegen zu verweilen, und ich betrachte die Äußerungen, die in diese Richtung gehen, als unverantwortlich, genauso wie die Beleidigungen auf Kosten anderer Menschen“, sagte Vučić nach der Sitzung des Rates für die Zusammenarbeit zwischen Serbien und der Republika Srpska in Banja Luka.

Er erinnerte daran, dass Bosnien als Ganzes das drittgrößte Exportziel für Serbien und der siebtgrößte Handelspartner sei, und sagte, er glaube, dass das Handelsvolumen im Jahr 2021 noch steigen könnte.

Das mehrheitlich von ethnischen Serben bewohnte Banja Luka ist eine Stadt im Norden von Bosnien und Herzegowina und De-facto-Hauptstadt der Republika Srpska.

Die Republika Srpska ist neben der Föderation Bosnien und Herzegowina eine von zwei Entitäten von Bosnien und Herzegowina (BiH). Republika Srpska existiert seit dem Bosnienkrieg und war ein Schauplatz des von 1992 bis 1995 dauernden Bosnienkrieges. Dabei kam es zu Kriegsverbrechen, darunter dem Massaker von Srebrenica.

