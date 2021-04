Albaniens Sozialistische Partei ist auf dem besten Weg an die Macht zurückzukehren, wenn die Stimmen nach den Parlamentswahlen am Sonntag ausgezählt sind - ein Ergebnis, das dem albanischen Premierminister Edi Rama eine dritte Amtszeit bescheren würde.

Nach der Auszählung von fast der Hälfte der Stimmen der Parlamentswahlen vom Sonntag, liegt die regierende Sozialistische Partei von Premierminister Edi Rama in dem immer noch knappen Rennen um die Mehrheit im Parlament vorn. Ob sie weiter die absolute Mehrheit im Parlament halten können, ist jedoch noch unsicher. Der äußerst knappe Ausgang erfordere es, die Auszählung der Stimmen durch die Zentrale Wahlkommission in Tirana abzuwarten, hieß es in Medienberichten.

Nach Auszählung von fast der Hälfte der Wahlurnen – 2.244 von 5.199 – hat Edi Ramas regierende Sozialistische Partei, die seit 2013 acht Jahre lang an der Macht ist, mit 49,29 Prozent der abgegebenen Stimmen einen knappen Vorsprung.

Die Mitte-Rechts-Oppositionspartei, die Demokratische Partei, liegt mit 39 Prozent der ausgezählten Stimmen auf dem zweiten Platz.

Eine von Euronews Albanien durchgeführte Wahltagsbefragung der MRB, die zur Londoner Kantar Group gehört, sagte voraus, dass die Sozialistische Partei 46 Prozent der Stimmen erhalten würde, während die Demokratische Partei mit 42 Prozent der Stimmen abschneiden würde.

Albanien ist seit 2014 ein EU-Kandidat und diese Wahl wird als Möglichkeit gesehen, die Gespräche über einen Beitritt zum Block voranzutreiben. Als solches wurde die Wahl von Brüssel genau beobachtet.

Sowohl die USA als auch die EU haben zur Ruhe gemahnt, nachdem bei einer Schießerei zwischen Anhängern der Sozialisten und der Demokraten in der vergangenen Woche ein Mensch getötet und vier Menschen verletzt wurden.

