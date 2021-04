Erdogan-Sprecher Altun zu den Ereignissen 1915: „Wir empfinden tiefes Mitgefühl“

Teilen

Ankara – In seiner Eröffnungsrede bei der „Internationalen Konferenz zu den Ereignissen von 1915“ hat der Kommunikationsdirektor des türkischen Präsidialamtes, Fahrettin Altun, die Bezeichnung der tragischen Ereignisse von 1915 im Osmanischen Reich als „Völkermord“ scharf verurteilt.

„Die Behauptung des sogenannten ‚armenischen Völkermordes‘ ist eine unsachliche Verleumdung, die sich ausschließlich auf politische Begründungen stützt“, so Altun.

Die Konferenz wurde von der Kommunikationsdirektion der Präsidentschaft organisiert, um den historischen Hintergrund, rechtliche Aspekte und aktuelle Überlegungen zu den Ereignissen von 1915 zu diskutieren.

Kommunikationsdirektor Altun erklärte, dass die in der Veranstaltung vorgebrachten Ideen zur Aufdeckung der Tatsachen beitragen würden, weil die Geschichte mit dem bescheidenen, aber mutigen Vertrauen der Menschen in die Wahrheit genau verstanden werden könne.

Altun definierte das letzte Jahrhundert als eine außergewöhnliche Periode, die kritische Wendepunkte in der Geschichte erlebt hat, und betonte:

„Das 20. Jahrhundert war geprägt von Weltkriegen, zusammenbrechenden Imperien, sich verändernden Grenzen und dem Aufstieg der Demokratie. Die Welt hat einen massiven politischen Wandel durchgemacht, wie einen Wechsel der Hülle. Während sich jahrhundertealte Praktiken, Grenzen und Regierungen verändert haben, wurden große Schmerzen ertragen. Das Leid, das in fast jeder Region erlebt wurde, wurde von den Eltern an ihre Kinder weitergegeben, nicht nur durch Geschichtsbücher, sondern durch Erzählungen und Erinnerungen. Während manche Ereignisse zu Mythen wurden und den Bezug zur Realität verloren, bekamen manche Ereignisse nicht den Anteil an der Realität, den sie verdient hätten.“

„Das Osmanische Reich, Österreich-Ungarn und das zaristische Russland erlebten alle komplexe Transformationen mit Auswirkungen, die bis heute andauern. Den Aufzeichnungen zufolge wurden in diesem ersten globalen Krieg 65 Millionen Soldaten mobilisiert, und 38 Millionen Zivilisten und Soldaten starben. In Anbetracht der geringen Bevölkerungszahl dieser Zeit verursachte ein solch hoher Verlust zwangsläufig ein erhebliches Trauma in allen Ländern, die an diesem Krieg teilnahmen“, so Altun weiter.

„Wir empfinden für das, was wir bei der Umsiedlung erfahren haben, tiefes Mitleid“

Fahrettin Altun erklärte weiter, dass die türkische Nation, die an „zahlreichen Fronten Heldentum bewiesen“ habe, durch den Krieg, der Millionen von Menschen das Leben kostete, ernsthaft beeinträchtigt worden war:

„Die osmanische Nation als Ganzes kämpfte in den letzten Jahren des Reiches gegen noch nie dagewesene Herausforderungen. Wir kämpften hart in Çanakkale, dem Kaukasus, Hejaz, Palästina und Irak. Leider verursachten die Ereignisse während des Ersten Weltkrieges großes Leid für das anatolische Volk, das alle Seiten des Krieges, einschließlich des Osmanischen Reiches, in ein unbeschreibliches Chaos stürzte.

In dieser Zeit erfroren in Sarıkamış tausende unserer Soldaten und wurden so zu Märtyrern; und an der kaukasischen Front wurden unsere Truppen, die gegen die russischen Armeen kämpften, die die osmanischen Länder angriffen, von den armenischen Banden, die mit dem Feind zusammenarbeiteten, fielen uns in den Rücken. Während sich verschiedene Fragmente der osmanischen Nation um der Heimat willen zusammenschlossen, entstanden an einigen Orten Strukturen, die mit dem damaligen Feind kollaborierten.

Als Ergebnis der Konflikte in Ostanatolien verloren Zehntausende von Türken und Armeniern ihr Leben. Nach diesen Ereignissen wurden einige osmanische Bürger armenischer Herkunft 1915 der Umsiedlung nach Syrien unterworfen. Für die Sicherheit der Zivilisten und die Verteidigung des Heimatlandes wurden die in bestimmten Regionen lebenden Armenier unter Kriegsbedingungen deportiert. Leider kam es bei der Umsetzung dieser Sicherheitsmaßnahme unter den Bedingungen eines andauernden und gewaltsamen Krieges zu unerwünschten Zwischenfällen; sowohl Türken als auch Armenier erlitten Verluste, und es kam zu Tragödien. Diese Erfahrungen bildeten auch die Grundlage für die Debatten, die heute geführt werden.“

Altun sagte: „Als Nation empfinden wir tief und aus tiefstem Herzen den Schmerz der Vorfälle, der im Umsetzungsprozess des 1915 vom Osmanischen Reich verabschiedeten Umsiedlungsgesetzes erlebt wurde. Wir betrachten es als eine Voraussetzung unserer gewissenhaften und moralischen Haltung, den Schmerz zu teilen, den unsere armenischen Bürger im letzten Jahrhundert erlitten haben. Wie von unserem Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan angedeutet, glauben wir, dass es möglich ist, ‚als Türkei geeint zu sein‘, in guten und in schlechten Zeiten geeint zu sein.“

„Wir machen keinen Unterschied zwischen den Leiden dieser Länder“

Fahrettin Altun fügte hinzu: „Heute sind wir jedoch mit einem Narrativ konfrontiert, das versucht, aus der Geschichte Feindschaft zu schaffen, indem es die gemeinsame Vergangenheit des türkischen und des armenischen Volkes verzerrt, die seit Jahrhunderten friedlich zusammengelebt haben. Wir lehnen solche Narrative ab, weil wir keinen Unterschied zwischen den Leiden machen, die in jeder Ecke dieser Länder erlebt wurden.

Wir sind uns bewusst, dass Menschen jeglicher Herkunft, Religion, Ethnie und Sekte in diesen Ländern seit Jahrhunderten friedlich zusammenleben.“

„Einige versuchen, das Thema für imperialistische Zwecke zu nutzen“

Altun betonte, dass die anhaltende Kontroverse über die Geschehnisse von 1915 nach mehr als einem Jahrhundert darauf zurückzuführen sei, dass die Ereignisse von 1915 ausschließlich als politisches und ideologisches Thema betrachtet würden.

Altun wies darauf hin, dass einige versuchten, das Thema für imperialistische Zwecke zu nutzen, indem sie es auf die politische Tagesordnung setzten: „Es ist offensichtlich, dass die sich ständig ändernden aktuellen politischen Ansätze die 100 Jahre alten historischen Themen nicht richtig behandeln können. Wenn sie politisiert werden, werden solche historischen Themen unweigerlich zu einem Werkzeug für tägliche bösartige Debatten. Daher machen die Entscheidungen, die von verschiedenen Parlamenten zu kontroversen historischen Themen getroffen werden, sie nicht zu Demokraten, sondern bevormundend und tyrannisch. Das in der Vergangenheit erlebte Leid wird auch für die heutigen Politiker zu einem Element des Interesses. Und das ist die größte Respektlosigkeit, die man den Opfern und ihrem Leid antun kann.“

„Der Aufruf unseres Präsidenten zur Wahrheit ist ein Indikator für unsere Aufrichtigkeit“

Altun betonte, dass das grundsätzliche Ziel der Türkei Wahrheit und Gerechtigkeit in allen Bereichen sei:

„Diese grundsätzliche Sichtweise erfordert nicht nur, sich den heute erlebten Ungerechtigkeiten entgegenzustellen, sondern auch die Ereignisse in der Geschichte gerecht zu behandeln. Deshalb ist unser Kampf für die Wahrheit ein Kampf für die reine Wahrheit. Unser Wunsch, die Wahrheit zu erreichen, ist nicht für politischen Gewinn, sondern für die Wahrheit selbst. Darauf zielt auch die Forderung unseres Präsidenten nach einer wissenschaftlichen Herangehensweise und der Offenlegung der Archive für die Ereignisse von 1915. Dies ist ein Ruf nach der Wahrheit. Deshalb ist der Ruf nach der Wahrheit ohne Zögern ein Indikator für unsere Aufrichtigkeit in dieser Frage.“

„Geschichte sollte durch eine faire Erinnerungsperspektive untersucht werden“

Fahrettin Altun erklärte, dass der beste Weg, den Opfern Respekt zu erweisen, darin bestehe, die Geschichte durch eine faire Gedächtnisperspektive zu untersuchen: „Der Weg, dies zu erreichen, besteht darin, auf transparente, ehrliche und wissenschaftliche Weise aufzudecken, was genau in diesen Ländern im letzten Jahrhundert passiert ist.“

Unter dem Hinweis, dass die umfassendsten und aufrichtigsten Schritte unter der Führung von Präsident Erdoğan unternommen wurden, erklärte Altun, dass die seit 2005 ausgesprochenen Beileidsbekundungen für die Armenier, die ihr Leben verloren haben, auf höchster Ebene übermittelt wurden.

Altun erinnerte auch an die Worte von Präsident Erdoğan, die er in einem Brief an den armenischen Patriarchen der Türkei, Maschalian, im vergangenen Jahr geäußert hatte:

„Wir sind uns alle der Kreise bewusst, die daran arbeiten, Feindschaft aus der Vergangenheit zu schaffen, indem sie unsere Einheit ignorieren, die aus dem Schoß Anatoliens hervorgegangen ist. Während wir uns eine Zukunft voller Einheit, Wohlstand und Ruhe wünschen und daran arbeiten, ist es unser wichtigster Wunsch, dass die Kreise, die das Gegenteil anstreben, nicht zugelassen werden.“

„Unserer Meinung nach macht es keinen Unterschied, welches Parlament welche Entscheidung trifft“

Mit dem Hinweis, dass die so genannte Völkermord-Behauptung an den Armeniern die Voraussetzung für das Phänomen sei, das heute als „Post-Wahrheit“ bekannt sei, sagte Altun: „Das ist eine Verleumdung, die nichts mit den Fakten zu tun hat und nur durch politisches Kalkül angeheizt wird. Es ist eine emotionale, irrationale und illegitime Anschuldigung.“

Mit dem Hinweis, dass man sich der Tatsache bewusst sei, dass es denjenigen, die die Türkei mit einer bequemen Lüge angreifen, nicht um die osmanischen Armenier oder historische Viktimisierungen gehe, fuhr Altun wie folgt fort:

„Hrant Dink, der tapfere Sohn dieser Länder, erklärte dies am besten wie folgt: ‚Wer ist unser Freund, wer wird die Vergangenheit heilen? Die Entscheidung des französischen Senats? Die Entscheidung des amerikanischen Senats? Sind das unsere Freunde?“. Diese Worte von Hrant fassen zusammen, wie das Leiden zu einem bequemen Werkzeug für imperialistische Impulse gemacht wurde. Er war sich dessen bewusst. Auch wir sind uns dessen bewusst.

Unserer Meinung nach macht es keinen Unterschied, welches Parlament welche Entscheidung trifft oder welches ausländische Staatsoberhaupt welches Urteil fällt. Das Wichtigste für uns ist, dass wir einen rechtmäßigen Platz in den Herzen der Kinder dieses Landes haben, von der Vergangenheit bis zur Gegenwart. Deshalb werden wir nicht müde werden, auch nur einen Moment lang nach der Wahrheit zu suchen.“

„Plünderung der Geschichte sollte ausgeschlossen werden“

Altun glaube, dass diese Konferenz eine bedeutende Rolle bei der Verhinderung der „Plünderung der Geschichte“, der Wiedererfassung des historischen Hintergrunds von 1915 und der Verhinderung der Versuche, die Türkei durch die sogenannte „armenische Genozid“-Verleumdung in die Knie zu zwingen, spielen wird.

Mit dem Hinweis, dass sie sich wünschen, dass die Geschichte durch die wissenschaftliche Analyse der Ereignisse von 1915 effizient verstanden und der nationalen und internationalen Öffentlichkeit genau wiedergegeben wird, sagte Altun, dass sie in diesem Rahmen, wie das Direktorat für Kommunikation und alle Institutionen, ihr Bestes tun werden.

Indem er der Direktion der Staatsarchive, der Türkischen Historischen Gesellschaft, den Universitäten und allen anderen Institutionen dankte, die bisher wichtige Arbeiten in diesem Prozess geleistet haben, sagte Altun: „Ich hoffe, dass die Wahrheit und das Gewissen unsere Wunden heilen und zu Frieden und Stabilität in der ganzen Welt, besonders im Kaukasus, beitragen werden.“