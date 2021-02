USA verurteilen Vorwürfe der Türkei zum Putschversuch im Jahr 2016

Teilen

Washington – Die USA haben die Vorwürfe der Türkei aufs Schärfste verurteilt.

Das US-Außenministerium hat am Freitag Anschuldigungen des türkischen Innenministers Süleyman Soylu verurteilt, wonach die USA an der Orchestrierung des gescheiterten Putschversuchs gegen Präsident Recep Tayyip Erdogan im Jahr 2016 beteiligt waren.

„Die Vereinigten Staaten haben sich nicht an dem Putschversuch 2016 in der Türkei beteiligt und haben ihn sofort verurteilt. Die jüngsten Äußerungen von hochrangigen türkischen Beamten, die das genaue Gegenteil behaupten, sind völlig unwahr“, so das US-Außenministerium in einer Stellungnahme.

Die Erklärung betonte: „Diese unbegründeten und unverantwortlichen Erklärungen und andere Behauptungen über die Beteiligung der USA an den Ereignissen, die in der Türkei stattfanden, widersprechen der Position der Türkei als Mitglied der Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO) und als strategischer Partner der Vereinigten Staaten.“

Zuvor hatte Soylu behauptet: „Die Vereinigten Staaten haben den Putschversuch angeführt, den die (Fethullah) Gülen-Bewegung durchgeführt hat.“

Soylu fuhr fort: „Es ist ganz klar, dass die Vereinigten Staaten hinter dem Putschversuch vom 15. Juli stecken und dass die Gülen-Bewegung die Operation auf Anweisung durchgeführt hat.“

Die türkische Regierung beschuldigt den in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen, für den Putschversuch am 15. Juli 2016 verantwortlich zu sein, im Zuge dessen die am Staatsstreich beteiligten Soldaten Panzer und Kampfjets unter ihre Kontrolle gebracht, das Parlamentsgebäude bombardiert und versucht haben, den türkischen Staatspräsidenten zu entführen oder zu töten.

248 Menschen kamen in der Putschnacht gewaltsam ums Leben, fast 2.200 wurden verletzt. Des Weiteren wird dem Prediger vorgeworfen, seit Jahren durch die Gründung eines Parallelstaates mithilfe seiner Unterstützer, die den türkischen Staat vor allem in den Bereichen Militär, Polizei und Justiz infiltriert hätten, für den Sturz der Regierung zu kämpfen.

