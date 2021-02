US-Botschafter lobt „starke Handelsbeziehungen“ mit der Türkei

In einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur Anadolu betonte der US-Botschafter in der Türkei, dass die USA ihr Engagement für die langjährigen und erfolgreichen Geschäftsbeziehungen mit der Türkei fortsetzen und daran interessiert seien, die bestehenden Handelsbeziehungen zu stärken.

Ankara – In einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur Anadolu betonte der US-Botschafter in der Türkei, dass die USA ihr Engagement für die langjährigen und erfolgreichen Geschäftsbeziehungen mit der Türkei fortsetzen und daran interessiert seien, die bestehenden Handelsbeziehungen zu stärken.

Die Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern seien sehr stark und umfassten eine Reihe von verschiedenen Sektoren. Der Botschafter erinnerte daran, dass viele bekannte amerikanische Unternehmen Produktionsstätten in der Türkei haben. Diese Unternehmen exportierten von der Türkei aus nach Europa, Eurasien und in den Mittleren Osten, so der Botschafter und fügte hinzu, dass mehr als 1.700 US-Unternehmen in der Türkei aktiv seien und 78.000 türkische Arbeiter beschäftigten.

„Die Vereinigten Staaten sind in unseren langjährigen und erfolgreichen Handelsbeziehungen mit der Türkei verpflichtet, etwas, das unzählige amerikanische und türkische Partner seit Jahrzehnten genießen“, sagte der US-Gesandte.

Amerikanische und türkische Unternehmen arbeiteten jeden Tag zusammen und unterstützten Arbeitsplätze in beiden Ländern, merkte Satterfield an und betonte, dass die Geschäftsbeziehungen zwischen den beiden Ländern die Höhen und Tiefen des geopolitischen Bündnisses überdauert haben und sie für das fortgesetzte Engagement mit der türkischen Regierung entscheidend seien.

„Obwohl wir bereits starke Handelsbeziehungen haben, möchte die US-Regierung diese Beziehungen weiter stärken und den bilateralen Handel erhöhen. Abgesehen von dem Wohlstand, den der bilaterale Handel in beiden Ländern fördert, kann die Zusammenarbeit beiden Ländern helfen, ihre Lieferketten zu diversifizieren – etwas, das durch die Pandemie einmal mehr als wichtig hervorgehoben wurde“, sagte der US-Gesandte.

Wir sehen die Türkei als Produktionszentrum

Satterfield erklärte, dass der bilaterale Warenhandel 2019 mehr als 20 Milliarden Dollar betrug, und trotz der erheblichen Auswirkungen der COVID-Pandemie auf den Welthandel sei der Handel im Jahr 2020 auf dem besten Weg, diesen Wert zu übertreffen.

Satterfield hob hervor, dass die Aufteilung zwischen Exporten und Importen mit 10 Mrd. $ nahezu ausgeglichen ist: „[Diese Zahlen] spiegeln unsere diversifizierten und ausgewogenen Handelsbeziehungen wider.“

Er betonte, dass die meisten US-Investitionen in der Türkei in den Produktionssektor fließen, und sagte, dass es zwar bereits viele US-Investitionen in der Türkei gibt, dass aber noch viel mehr Potenzial vorhanden sei.

„Die positivsten Aspekte des türkischen Investitionsklimas sind die günstigen demographischen Verhältnisse und die hervorragende geographische Lage, die den Zugang zu mehreren regionalen Märkten ermöglicht“, fügte er hinzu.

Satterfield betonte zudem, dass die Türkei über gut ausgebildete Arbeitskräfte, eine gut entwickelte Infrastruktur und eine widerstandsfähige, konsumbasierte Wirtschaft verfüge.

Der US-Botschafter wies darauf hin, dass viele US-Firmen den türkischen Markt mit Interesse betrachten:

„Aber [sie] zögern aufgrund von Bedenken über einen wahrgenommenen Mangel an transparenter, berechenbarer orthodoxer Wirtschaftspolitik“.

