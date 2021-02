Turkish Airlines: Blinder Passagier überlebt Flug im Fahrwerkschacht – Unterkühlung

In einem Airbus A330 F von Turkish Airlines, der von London kommend am Flughafen Maastricht/Aachen landete, wurde ein blinder Passagier gefunden.

Dabei handelt es sich um einen 16-jährigen Jugendlichen aus Kenia. Wie das Luftfahrtmagazin Aerotelegraph berichtet, wurde der junge Mann mit massiver Unterkühlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die niederländische Polizei untersuche, ob Menschenschmuggler hinter der Tat stecken.

„Für uns ist es ein Wunder“, sagte ein Sprecher der niederländischen Polizei gegenüber CNN. „Normalerweise, wenn Menschen so reisen, sterben sie wegen der Kälte oder Sauerstoffmangel“, so Marvin Engh.

Er begann seine Reise in Nairobi, der Hauptstadt Kenias, und flog von dort nach Istanbul in der Türkei, bevor er zum Londoner Flughafen Stansted weiterflog, so Engh weiter. Der einzige Flug, der am Donnerstag von Stansted aus in Maastricht landete, war die Turkish Airlines THY6305, Frachtmaschine A332, laut FlightAware, der weltweit größten Flugverfolgungsplattform.

Er habe bereits um Asyl gebeten und sein Antrag werde von der niederländischen Einwanderungs- und Einbürgerungsbehörde (INS) bearbeitet, sagte Engh.

