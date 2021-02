Türkei: Grenzschützer beschlagnahmen Heroin in Rekordmenge von über 800 kg

Türkische Grenzschützer haben am Donnerstag an der Grenze zum Iran die Rekordmenge von über 800 kg Heroin beschlagnahmt.

Teilen

Agri – Türkische Grenzschützer haben am Donnerstag die Rekordmenge von über 800 kg Heroin beschlagnahmt.

Es soll sich hinsichtlich der Menge der bei einem einzigen Einsatz an einem Grenzübergang sichergestellten Heroins um die bisher größte Beschlagnahmung türkischer Behörden handeln, so die Handelsministerin Ruhsan Pekcan in einer Mitteilung am Donnerstag. Die Drogen waren demnach in Maschinenteilen versteckt und sollten über den türkisch-iranischen Grenzübergang Gürbulak in der osttürkischen Provinz Agri in die Türkei geschmuggelt werden. Die Behörden gaben den Wert der Drogen mit 400 Millionen Lira (etwa 46,86 Mio €) an.

Gümrük Muhafaza ekiplerimiz Türkiye’de bugüne kadar gümrük kapılarında tek seferde ele geçirilen en büyük miktarlı eroin yakalamasını gerçekleştirdi.https://t.co/1yCBiaVyG1 pic.twitter.com/fCCQZZI9f1 — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) February 11, 2021

Drogenhandel wichtigste Geldquelle der PKK

Der Drogenhandel ist die wichtigste Geldquelle für die PKK-Terrororganisation, so ein offizieller Bericht der Türkei. Ein im September 2018 veröffentlichter Polizeibericht zeigt, dass die PKK-Terrororganisation in allen Phasen des Drogenhandels aktiv ist, einschließlich Produktion, Lieferung, Vertrieb und Verkauf. Die PKK-Terrororganisation verdient jährlich demnach 1,5 Milliarden Dollar aus dem Drogenhandel, sagte der Türkische Nationale Drogenbericht 2018, der auch die Daten des Vorjahres enthält.

Dem Bericht zufolge produziert die Terrorgruppe Heroin in Labors, die in ihren Lagern im Nordirak eingerichtet wurden und schmuggelt es von dort aus nach Europa. Die Menge der in der Türkei beschlagnahmten Drogen ist größer als die Menge, die in ganz Europa beschlagnahmt wurde, sagte der türkische Politiker Recep Akdag (AKP) gegenüber türkischen Medien.

Die kaum vorstellbare Menge von nahezu 13.000 kg Heroin beschlagnahmte die türkische Polizei im Jahre 2016. Einem Sprecher des türkischen Innenministeriums zufolge sei dies mehr als die europaweit beschlagnahmte Menge an Heroin. Im Vergleich: In Deutschland wurden im Jahre 2015 209,6 kg Heroin beschlagnahmt.

Zum Thema

– Kriminalität –

Ukraine: Polizei stellt über 1 Tonne Heroin nach Europa sicher – 4 Türken verhaftet

Der ukrainischen Drogenpolizei in der Grenzstadt Lwiw (Lemberg) ist am Dienstag ein heftiger Schlag gegen eine international agierende Schmugglerbande gelungen.