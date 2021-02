Türkei: Erster Raumfahrt-Export geht nach Argentinien

Teilen

TAI-Tochterunternehmen baut Kommunikationssatelliten für Argentinien

Von Kemal Bölge

Der türkische Raumfahrtkonzern TAI (Turkish Aerospace Industries) wird mit einem auf Argentinien zugeschnittenen Satellitenprojekt den ersten Export des Landes im Bereich der Raumfahrt tätigen, so eine Erklärung des Präsidiums der Verteidigungsindustrie (SSB) vom Freitag.

Eine Tochtergesellschaft von TAI, GSATCOM, wird für das nationale argentinische Telekommunikationsunternehmen ARSAT S.A. einen HTS-Kommunikationssatelliten mit hoher Ausgangsleistung bauen.

GSATCOM wurde in Zusammenarbeit mit der argentinischen INVAP SE und TAI 2019 in der Middle East Technical University (METU) Teknopark in der Hauptstadt Ankara, gegründet. Die Ingenieure von GSATCAM, INVAP und TAI werden gemeinsam den Kommunikationssatelliten entwickeln und bauen, der 2024 an das argentinische Telekommunikationsunternehmen geliefert werden soll.

Bei der ARSAT-SG1 handelt es sich um einen Satelliten der neuen Generation für die Datenübertragung zur zivilen Nutzung, der mit einem vollelektrischen Antriebssystem ausgestattet ist und eine Kapazität von mehr als 50 Gbit/s im Ka-Band besitzt.

Testphase für unbemanntes bewaffnetes Überwasserfahrzeug ULAQ begonnen

In Antalya startete am 12. Februar die Testphase für das erste unbemannte bewaffnete Überwasserfahrzeug, das von den Unternehmen Meteksan Defense Systems und Ares Shipyard entwickelten Plattform ULAQ. Der Prototyp hat eine Länge von 11 Metern, es besitzt eine Reichweite von 400 km, eine Nutzlast von 2 Tonnen und soll eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 35 Knoten (65 km/h) erreichen.

Es kann sowohl von Kriegsschiffen als auch von mobilen Fahrzeugen, Stützpunkten oder schwimmenden Plattformen über dem Wasser gesteuert werden. Das Überwasserfahrzeug soll bei der türkischen Marine zur Aufklärung, Überwachung, Überwasserkriegsführung und zur Eskorte von Schiffen dienen.

Weitere Besonderheiten sind ein verschlüsseltes Kommunikationssystem sowie Tag- und Nachtsichtfunktion. Darüber hinaus hat es ein Abwehrsystem gegen elektronische Kriegsführung und ist mit einem GPS-Störsender ausgestattet. Die ULAQ soll mit lasergelenkten Cirit Raketen von Roketsan und L-UMTAS-Langstrecken-Panzerabwehrraketen (Roketsan) bewaffnet werden.

Die technologischen Fähigkeiten und Erfahrungen, die türkische Rüstungsunternehmen bei der Entwicklung von bewaffneten Drohnen gesammelt haben, könnten sich positiv auf unbemannte bewaffnete Schiffe auswirken. Ähnliche unbemannte bewaffnete Überwasserfahrzeuge besitzt die US-Navy und die israelische Marine.

Auch interessant

– Türkisches Weltraumprogramm –

Türkei und Russland wollen in der Raumfahrt kooperieren

Nur einen Tag nachdem Präsident Recep Tayyip Erdogan die Pläne der Türkei für eine heimische Raumfahrtindustrie bekannt gab und sein Vorhaben ankündigte bis 2023 auch Raumfahrzeuge auf den Mond bringen zu wollen, stellte die russische Raumfahrtbehörde Roscosmos Absichten für eine Zusammenarbeit mit der Türkei in Aussicht.